Навіть вакцинованим: Мальта заборонила в'їзд українським туристам

21 жовтня уряд Мальти оновив перелік країн, громадян яких заборонено в'їжджати на острів. На жаль, Україна теж потрапила до нього.

Через різкий ріст хворих на коронавірус, наша країна тепер входить до "темно-червоного" списку. Громадяни України не можуть прибувати на Мальту.

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Мальта заборонила в'їзд всім українським туристам

Відповідно до прийнятого рішення владою країни, з 21 жовтня туристичні подорожі заборонені всім українським мандрівникам, зокрема й вакцинованим.

В'їжджати на Мальту українці можуть лише в особливих випадках і з попереднього дозволу. Щоб отримати його – слід подати заявку на сайті https://travelauthorisation.gov.mt/.

Зазначається, що навіть, якщо турист отримає дозвіл, то потрібно заповнити dPLF форму, пройти ПЛР-тест та вирушити на 14-денний карантин.

Окрім України до цього переліку включено ще 127 країн.

COVID-19 на Мальті: останні дані

За даними Worldometer, станом на 23 жовтня 2021 року на Мальті виявлено 37 533 випадки зараження коронавірусом;

На жаль, з них 459 летальних;

Водночас 36 429 осіб побороли хворобу.