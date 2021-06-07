Мальовничі каньйони України, на яких повинен побувати кожен турист

Попри відкриття багатьох країн для туристів, чимало українців все ж не ризикують подорожувати за кордон, тому варто скласти туристичний маршрут Україною. Безперечно, в нього мають входити каньйони, які нічим не поступаються за красою світовим.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує ознайомитися з 6 мальовничими каньйонами України. Від їхньої краси у вас точно перехопить подих.

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Буцький

Розташований на річці Гірський Тікич біля села Буки, й входить до числа наймальовничіших місць України. Скелі вздовж берегів річки називають українськими "фіордами" або "маленькою Швейцарією". Тягнеться каньйон на 40 метрів, максимальна висота скель – 20 метрів.

Цікаво, що тут розташовані залишки ймовірно рукотворної споруди з величезних брил граніту, які дуже схожі до Стоунхенджу. Види тут космічні, тому скелелази так люблять це місце.

Смотрицький

Ця геологічна пам'ятка природи розташовано у Кам'янці-Подільському, на річці Смотрич. Висота скель каньйону сягає 50 метрів.

Цікаво, що раніше він використовувався як природне укріплення для оборони міста. Через каньйон є декілька пішохідних мостів, тому його без проблем можна оглянути.

Дністровський

Це найбільший в Україні каньйон, який називають одним із семи чудес України. Також він знаменитий своїми верхніми видами, коли річка Дністер петляє не гірше знаменитої Колорадо в США.

Крім того, на вершині каньйону розташований Заліщицький півострів, що входить до регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон". Якщо піднятися на оглядовий майданчик, то зможете помилуватися краєвидом "міста на острові".

Актовський

Каньйон, що входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард" розташувався на Миколаївщині. Його глибина сягає 40 – 50 метрів, площа – понад 250 гектарів. Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки.

Туристам він ще відомий як "Долина диявола" та "Малий Крим". Гранітні валуни, стрімкі скелі нависають над рікою Мертвовід, по якій, за легендою, скіфи спускали своїх правителів в останню путь.

Коростишівський

Затоплений гранітний кар'єр розташований за один кілометр від міста Коростишів. Він ще має назву "Гранітний кар'єр" – підприємства, до якого належить місцевість. Раніше тут дійсно добували граніт. Коли припинили, кар'єр заповнила вода.

Озеро глибиною у 20 метрів обрамляють різьблені скелі 10-метрової висоти. Вода бірюзового відтінку має рідкісну властивість – залишається прохолодною навіть у сильну спеку. Але найбільше туристів вражають гранітні скелі навколо, де тренуються скелелази.

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Тетерівський

Каньйон, що на Житомирщині, утворює річка Тетерів, яка тече поміж високих скелястих берегів вкритих сосновим лісом. Його ширина – від 20 до 10 метрів, а висота місцями сягає 30.

Трохи далі за дамбою розкинулося невелике водосховище з дзеркально-чистою водою. Його з усіх боків оточили високі скелясті береги. Це місце – заповідна зона, де ростуть 500-річні дуби-патріархи.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки! ​