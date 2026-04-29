Тропічний рай в Іспанії: на цьому маловідомому курорті є аж 18 пляжів

Іспанія є однією з найпопулярніших країн Європи для пляжного відпочинку. Більшість курортів країни вже давно відомі туристам з усього світу, а тому влітку пляжі тут часто перетворюються на справжній мурашник. Однак є один курорт, який досі славиться більше серед іспанців, ніж іноземців.

Видання Travel Off Path порадило туристам маловідомий курорт Іспанії, на якому варто відпочити вже цього року – поки він не став дуже популярним.

Що це за курорт в Іспанії, про який ніхто не знає?

Альмуньєкар – це місто у районі Коста-Тропікаль у провінції Гранада. Тут є довга піщана берегова лінія та унікальна для Іспанії тропічна атмосфера. На пляжах ростуть пальми, вода у морі має бірюзовий відтінок, як у Карибському басейні, на ринках продають спілі манго та інші екзотичні фрукти. Крім того, Альмуньєкар – це одне найтепліших міст Іспанії – тут є понад 300 сонячних днів на рік.

Краєвиди у місті дуже красиві – тут є пишні зелені пагорби, атмосферне старе місто з вузькими вуличками і колоритними ресторанами та фортеця Сан-Мігель.

Зверніть увагу! Як пише Spain.info, історія Альмуньєкару сягає ще 800 років до нашої ери. Колись це місто заснували фінікійці як торгівельну колонію. З того часу збереглися некрополь та солеварня. Також туристи можуть завітати в Археологічний музей, де зберігаються знахідки з часів римського періоду. А на пляжах можна побачити сторожові вежі, збудовані у мусульманський період міста.

Де розташоване місто Альмуньєкар: карта

Які пляжі курорту найкращі?

Найбільшою перевагою Альмуньєкару є саме його пляжі, яких тут аж 18. На основі відгуків туристів ресурс Tripadvisor склав рейтинг найкращих пляжів курорту. Ось трійка, яка очолює рейтинг:

Плайя-де-Кантарріхан – нудистський пляж з кришталево чистою водою, яка чудово підходить для підводного плавання; Плайя Сан-Крістобаль – поблизу пляжу є багато барів та ресторанів, тому спокійний відпочинок на узбережжі можна поєднати з розвагами; Плайя Котобро – пляж зі спокійною атмосферою та мальовничою береговою лінією.

Як дістатися Альмуньєкару?

Альмуньєкар – невелике місто, тож аеропорту тут немає. Туристи можуть полетіти в Малагу або Гранаду, а вже звідти годину їхати автобусом в Альмуньєкар. Залізничної станції у місті також немає, тож потягом сюди не доберешся.

Узбережжя міста Альмуньєкар / Фото Depositphotos

Відпочинок на морі не мусить бути дуже дорогим. Тревел-експерти назвали три курорти у Європі, які підійдуть для бюджетних туристів. Тут немає захмарних цін, але атмосфера і природа приємно здивують. Мовиться про Неум у Боснії та Герцеговині, місто Іракліон на грецькому острові Крит та Дуррес в Албанії.

