Зокрема для тих, хто цінує регіональні промислові традиції. 24 Канал із посиланням на "Енциклопедію сучасної України" розповість про це докладніше.

Дивіться також Що можна побачити у Франківську за пів дня: маршрут для прогулянки містом

Дивно, але про це мало хто знає: чим цікаве село Кропивник біля Калуша?

Понад 150 років тому у Кропивнику активно займалися видобутком солі. Ці процеси тривали тут десь від другої чверті XIX століття та аж до XX століття.

Поява солевидобування у Кропивнику пов'язана з розвитком Калуша як одного зі стратегічних промислових центрів Східної Галичини. Загалом, калійні шахти й солеварні стали основою для бурхливого розвитку сільського господарства та промисловості краю.​

Як пише sho_tam_robyty в інстаграмі, у Кропивнику сіль видобували з 1826 року. А потім вже, коли у ХХ столітті почали розробляти поклади полімінеральних калійно-магнієвих солей, що залягали серед кам'яної солі, сформувалися Калусько-Голинське родовище та Домбровський кар'єр.

Основою технології видобування солі тут була мінеральна ропа й випарювання в спеціальних казанах, а отриману кухонну сіль, чисту та дрібнозернисту, транспортували по всій Україні та за її межі.​

Солевидобуток на Франківщині – несподівані факти / Дивіться фото sho_tam_robyty

У XX столітті видобуток солі поступово згасав, з багатьох причин. Головно через бездумну експлуатацію надр за часів СРСР. Відтак порушилася екологічна рівновага у гірських породах, ставалися численні провали, засолення водоносних горизонтів тощо.

Останні шахти закрили у 1990-х. Однак саме завдяки цій історичній спадщині Кропивник залишається цікавим об'єктом для дослідників, туристів та любителів індустріального минулого.

Які ще туристичні магніти Івано-Франківщини варто відвідати?