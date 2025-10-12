Зокрема для тих, хто цінує регіональні промислові традиції. 24 Канал із посиланням на "Енциклопедію сучасної України" розповість про це докладніше.
Дивно, але про це мало хто знає: чим цікаве село Кропивник біля Калуша?
Понад 150 років тому у Кропивнику активно займалися видобутком солі. Ці процеси тривали тут десь від другої чверті XIX століття та аж до XX століття.
Поява солевидобування у Кропивнику пов'язана з розвитком Калуша як одного зі стратегічних промислових центрів Східної Галичини. Загалом, калійні шахти й солеварні стали основою для бурхливого розвитку сільського господарства та промисловості краю.
Як пише sho_tam_robyty в інстаграмі, у Кропивнику сіль видобували з 1826 року. А потім вже, коли у ХХ столітті почали розробляти поклади полімінеральних калійно-магнієвих солей, що залягали серед кам'яної солі, сформувалися Калусько-Голинське родовище та Домбровський кар'єр.
Основою технології видобування солі тут була мінеральна ропа й випарювання в спеціальних казанах, а отриману кухонну сіль, чисту та дрібнозернисту, транспортували по всій Україні та за її межі.
У XX столітті видобуток солі поступово згасав, з багатьох причин. Головно через бездумну експлуатацію надр за часів СРСР. Відтак порушилася екологічна рівновага у гірських породах, ставалися численні провали, засолення водоносних горизонтів тощо.
Останні шахти закрили у 1990-х. Однак саме завдяки цій історичній спадщині Кропивник залишається цікавим об'єктом для дослідників, туристів та любителів індустріального минулого.
Які ще туристичні магніти Івано-Франківщини варто відвідати?
Вигода та музей "Вокзал вузькоколійки". Тут можна дізнатися про історію відомої Карпатської вузькоколійної залізниці, побачити стару техніку та навіть вирушити на екскурсію лісами вздовж мальовничої річки Свічі.
Косів та гуцульська культура. Місто славиться унікальним Музеєм історії та Центром гуцульського коня "Гуцулик", що презентують народні ремесла, автентичне мистецтво та традиції верховинців.