Нестандартна Туреччина в час пандемії: маловідомі локації, які вразять найдосвідченіших туристів

Найчастіше туристи в Туреччині зациклюються на узбережжі. Але не варто цього робити, адже країна багата на красиву архітектуру та інші цікавинки.

Роман Маленков – автор проєкту "Україна інкогніта" виступив на конференції "Як подорожувати під час пандемії?", а редакція записала його поради щодо Туреччини.

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Разом з командою він відшукує непопсові туристичні маршрути та розповідає про них читачам. Цього року побував у Туреччині й каже, що країна відкрилася йому по-новому, хоч був там не вперше.

Караденіс

Роман зауважив, що цей регіон для нього найцікавіший. Найперше мандрівник радить відвідати Синоп, куди варто їхати задля дивовижних гірських пейзажів та, щоб скуштувати місцеву їжу.

Це невелике місто, але дуже цивілізоване і розвинуте. Там прекрасна кухня, можливо, найкраща в усій Туреччині. Якщо в інших регіонах популярні м'ясні страви, тут найпоширеніша риба, вона коштує недорого, наприклад, за порцію лосося (300 грамів) я заплатив не більше, ніж 200 гривень, – розповідає Роман.



Караденіс у Туреччині / depositphotos.com

Каппадокія

Так, це досить популярна локація серед туристів, але їдуть вони сюди лише задля польоту на повітряній кулі. Проте, на думку Романа найцікавіше місце в Каппадокії – монастир Селіме, який був одним з провідних у Візантії. Це комплекс печерних церков.



Монастир Селіме у Каппадокії / incomartour.com.ua

Іскіліп

Це містечко розташоване поряд із Синопом. Мандрівник називає його справжньою "законсервованою" Туреччиною. Іскіліп розташований в горах, в ущелині. За його словами, тутешня архітектура просто захоплює: більшість будівель споруджені на скелях чи між скелями й здається, що до деяких майже неможливо потрапити, а на вершині стоїть замок.



Іскіліп у Туреччині / ukrainaincognita.com

Месопотамія

У цьому регіоні варто звернути увагу на Мардін і Амасья. Це міста в які варто їхати, щоб насолодитися архітектурою – кам'яними будинками з різьбленням.

Ці місця дуже сильно відрізняються від міст турецького узбережжя, це неймовірно цікава територія, є фісташкові сади під височезними горами, – згадує Роман.

Також він додає, що тут чи не найдешевші фісташки у світі, приблизно 180 гривень за кілограм.



Месопотамія / youtravel.me

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Боябат

На думку мандрівника, саме тут є одна з найцікавіших фортець у Туреччині, яка розташована на вершині високої скелястої гори. До замку з фортецею веде тунель, підійматися яким, за словами Романа, одне з найяскравіших вражень у його мандрах.



Замок Боябат / livejournal.com

Приємної мандрівки!