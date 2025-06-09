Побачити справжнє диво природи може кожен, адже поле у відкритому доступі, пише 24 Канал. Однак охочим варто поспішити, адже зазвичай маки цвітуть протягом 2 – 4 тижнів.

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Де розташовується макове поле

Макове поле розташовується на околиці села Брусниця (Вижницького району), що в Чернівецькій області. Ця локація вже другий рік поспіль приваблює любителів фотосесій.



На Буковині цвітуть маки / Фото Брусницька об'єднана територіальна громада

Саме поле розташовується праворуч траси, практично на в'їзді в село Брусниця.

Макове поле на карті

Як доїхати до макового поля

Щоб побачити макове поле, потрібно їхати у напряму села Брусниця. З центру Чернівці до поля на власному автомобілі можна доїхати приблизно за 35 хвилин.

Також є альтернатива добратися громадським транспортом. З центрального автовокзалу Чернівців (вулиця Головна, 219) можна доїхати на автобусі.



На Буковині цвітуть маки / Фото Брусницька об'єднана територіальна громада

Чернівецька область багата на мальовничі місця. Саме в цьому регіоні розташовується найбільше поле півоній в України.