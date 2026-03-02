Португальський острів називають "Перлиною Атлантики": що в ньому особливого

Крихітний португальський острів вже давно називають "Перлиною Атлантики". Часто його описують як тропічний рай посеред Європи, оскільки в цьому місці поєдналися вулканічні пейзажі, океанічна бірюза й м’який клімат впродовж всього року.

Мандрівники часто порівнюють острів з Гаваями, Балі чи Таїландом, пише Express. Скелі, зелені схили, водоспади й чиста вода створюють тут відчуття екзотики. Вже у березні середня максимальна температура тут 20 градусів тепла, тому туристи з’їжджаються сюди звідусіль.

Який острів називають "Перлиною Атлантики"?

Йдеться про Майдеру – автономний регіон Португалії в Атлантичному океані, розташований за 800 кілометрів від материкової частини. Географічно Мадейра лежить на Африканській тектонічній плиті, тож це пояснює вулканічне походження острова й незвичний рельєф. Острів приваблює не лише краєвидами, але й різноманіттям локацій для відпочинку.

Пляж Кальєтта – один з двох штучних золотистих пляжів з піском, завезеним з Північної Африки. Він має дві захищені затоки, тож ідеально підходить для купання чи каякінгу. Машіку – ще один популярний піщаний пляж. Він просторий і зручний для спокійного відпочинку.

На острові особливо виділяються лавові басейни Порту-Моніш на північному узбережжі. Вони сформувалися внаслідок охолодження лави тисячі років тому. У басейни постійно надходить свіжа морська вода, а вхід коштує 3 євро з особи. Відвідувачі називають це місто унікальним, відзначаючи кришталево чисту воду й різнокольорових риб.

Ще однією вражаючою локацією вважається природний чорнопіщаний пляж Сейшал із зеленими схилами, вертикальними скелями та водоспадом Мірадуро-ду-Веу-да-Нойва, який спадає просто в океан.

Столиця острова Фуншал – окрема точка тяжіння для туристів. Тут варто прогулятися Старим містом, піднятися канатною дорогою до Монте, спуститися традиційними санчатами, відвідати тропічний сад Монте-Палаце та ринок Меркадо-дус-Лаврадорес.

Лавровий ліс на Мадейрі вразить всіх любителів природи. Його віднесли до об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ліс відомий біорізноманіттям та охоплює близько двох третин території острова.

Поціновувачі гірських маршрутів можуть піднятися на Піку-ду-Аррейру – третю за висотою вершину Мадейри й одне з найкращих місць для спостереження за сходом сонця. Популярний маршрут з’єднує її з Піку-Руйву й проходить через три найвищі точки острова, відкриваючи панорамні краєвиди.

Окрім того, Мадейру прославило вино. На острові є популярні місця для дегустацій та екскурсій виноградниками – це Фушал, Камара-де-Лобуш і сусідній Порту-Санту. До Порту-Санту можна дістатися щоденним паромом, відкривши для себе ще один мальовничий острів архіпелагу.

Чимало мандрівників зізнаються, що після того, як відвідали Мадейру хоч один раз, хочуть сюди повертатися знову й знову.

До слова, з 1 січня 2025 року туристи на Мадейрі мають платити збір за прогулянку пішохідними стежками, який становить 4,50 євро, з можливістю знижки до 3 євро при бронюванні через туроператора, пише Euronews. Прибуток від збору спрямовують на обслуговування, очищення та збереження стежок, а туристам, які не сплатили, загрожує штраф до 50 євро.

