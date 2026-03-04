Багато хто планує довготривалу відпустку на море, щоб насолодитися теплим сонцем, проте погода іноді вносить свої корективи. Так сталося і вчора на Мадейрі, де після + 20 градусів несподівано випав сніг, здивувавши місцевих, а особливо – туристів. Про це розповідається у пості inna_english_madeira в тредсі, яка вже 2,5 роки живе на Мадейрі.
Чому на Мадейрі випав сніг на початку березня?
Як пояснила дівчина, сніг на Мадейрі випав раптово через циклон і сильні вітри у гірських районах острова. Через снігопад тимчасово закриті під'їзні дороги до гірських районів, пише The Portugal News.
Засніжені дороги на Мадейрі / фото inna_english_madeira
Закриття торкнулося маршрутів до Пуасо, Піко-ду-Ареейру, Мейя Серра, Естанкіньос – Біка-да-Кана, Малхадінья – Паул-да-Серра та Піко-дас-Педрас – Ачада-ду-Тейшейра. Перешкоди на дорогах пов'язані з несприятливими погодними умовами, які можуть становити загрозу безпеці руху.
Дороги залишатимуться закритими до тих пір, поки не будуть відновлені необхідні умови для гарантування безпеки людей та майна,
– зазначив уряд Мадейри.
На погоду на архіпелазі впливає циклон Регіна, який, за прогнозами, триватиме до ранку 4 березня.
Багато доріг перекрито через небезпеку / фото inna_english_madeira
Які ще важливі новини повинні знати туристи?
