На Мадейрі прийматимуть туристів, щеплених будь-якою вакциною проти COVID-19

Популярний португальський острів Мадейра дозволить в'їзд туристам, щепленим будь-якою вакциною проти COVID-19. Не тільки тією, що схвалена Європейським Союзом.

Таке рішення було прийнято через те, що ЄС не включив Covishield, вироблену Інститутом сироватки в Індії, в список схвалених вакцин. Річ у тім, що близько 5 мільйонів британців, які люблять відпочивати на Мадейрі, щеплені саме цим препаратом.

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ЄС, який запустив минулого тижня цифровий COVID-сертифікат, поки дозволив тільки чотири вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Континентальна Португалія приймає лише їх, однак на Мадейру можуть приїхати й ті, що отримали щеплення іншими вакцинами, наприклад, Sinovac або Covaxin.

Всі будуть прийняті, оскільки якщо мільйони будуть щеплені цими вакцинами, рівень їх захисту буде схожий на інші, – заявив Педро Рамос, міністр охорони здоров'я Мадейри.

Зазначається, що держави-члени можуть прийняти рішення про розширення сертифіката європейським мандрівникам, вакцинованим іншими препаратами.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу оновила список "зелених" країн, з якими ЄС рекомендовано поступово знімати коронавірусні обмеження.

Крім того, КМІС провів соціологічне опитування, яке показало, де планують відпочивати українці у 2021 році.