Журналісти британського видання Daily Mail побували на Мадагаскарі й зрозуміли, чому саме цей острів – новий тренд.

Чому багатії обирають для відпочинку Мадагаскар?

Мадагаскар перетворюється на головного конкурента Мальдівів. Тут є абсолютно унікальна природа, яку не побачиш більше ніде у світі. Наприклад, на острові мешкає понад сотня унікальних видів лемурів, а в кришталево чистих прибережних водах можна щодня спостерігати за морськими черепахами та горбатими китами. Підводний світ тут настільки красивий, що нагадує риф з мультика "У пошуках Немо".

Ми були здивовані великою кількістю черепах, прозорим морем, органічними фруктами та овочами, а найбільше – місцевою природою,

– розповіли журналісти.

Мешканці Мадагаскару / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Мадагаскар є найунікальнішим островом світу. 90% флори і фауни острова не побачиш більше ніде у світі. Через таку самобутність деякі екологи навіть називають Мадагаскар "восьмим континентом".

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Попри високий рівень бідності, туристична інфраструктура острова – на високому рівні. Одним з найпопулярніших готелів Мадагаскару є Tsara Komba, де вартість проживання стартує від 330 фунтів, що в еквіваленті становить майже 20 тисяч гривень за ніч. Тут на гостей чекають затишні вілли з видом на океан, страви зі свіжого улову місцевих рибалок та екскурсії до тропічних лісів.

Багатії обирають елітний курорт Miavana, де ніч на віллі коштує від 2700 фунтів, тобто 160 тисяч гривень. Саме тут зупинялися актор Том Круз, американська письменниця Марта Стюарт та автогонщик Льюїс Гамільтон.

Курорт пропонує своїм гостям страви з омарів, поїздки на квадроциклах, дайвінг у найкрасивіших місцях та риболовлю просто з гелікоптера. Усе це вже входить у вартість проживання.



Найелітніший курорт Мадагаскару / Фото Miavana Resort

Попри всю розкішну інфраструктуру, Мадагаскар має атмосферу дикого острова і саме цим приваблює туристів. Тут здається, що решти світу просто не існує – лише океан, лемури й неймовірна природа.