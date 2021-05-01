Жителька Білорусі Людмила розповіла виданню, що відбувається в Делі та яка загалом ситуація з COVID-19 в Індії.

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Жінка розповіла, що всі лікарні Делі наповнені хворими, їх госпіталізують на підлогу і на вулиці поруч з клініками. Крапельниці людям вішають навіть на дерева.

Затишшя перед бурею

На початку 2021 року в Індії реєстрували приблизно 300 хворих на добу, ще стільки ж було неофіційно. Люди потроху поверталися до нормального життя після тривалого локдауну, який тримав ситуацію під контролем. Однак згодом все дуже змінилося.

Людмила вважає, що причиною сильного спалаху стало те, що люди розслабилися.

Відкрили базари, магазини, транспорт і кінотеатри на 50% глядачів, дозволили релігійні церемонії. З квітня ще й сезон весіль, на яких зазвичай буває від декількох сотень до пари тисяч гостей. А потім пішли ще й виборчі кампанії,

– пояснила жінка.

У результат це призвело до критичного загострення ситуації з коронавірусом.

У Делі ввели частковий локдаун: метро їздить з обмеженнями, в поїздах тільки сидячі місця, в автобусах – тільки на половину сидячих місць. Ринки знову закрили, водночас продуктові магазини працюють.

Сирени чутно цілодобово

Людмила також розповіла, що у місті виття сирен швидкої допомоги не вщухає ні вдень, ні вночі. Її чоловік має власну клініку.

"Він не справляється. О 06:30 починає роботу, обідає і далі до 22:00 – 23:00. Фізично, морально і психологічно вже вичавлений. А хворих менше не стає", – наголосила жителька Делі.

Мертвих так багато, що крематорії не встигають спалювати їхні тіла. Люди просяться у лікарню, однак їх нема де розмістити. Часто їх кладуть на підлогу, на парковки, інколи навіть по дві людини на одному ліжку лежать.

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Неграмотність населення – причина жахливої ситуації

Людмила вважає, що необізнаність населення є однією з основних причин сильного спалаху. В Індії багато неписьменних, багато хто не розуміє, що у світі пандемія.

В інших містах Індії вже теж дуже складно

Євгенія живе на півдні Індії вже 6 років. Жінка зазначила, що в кожному штаті були різні ситуації й час від часу вводилися обмеження. У Мумбаї було найгірше – там багато нетрів, місто навіть повністю оточували, щоб ніхто не міг вийти.

Коли попередня хвиля пішла на спад, люди подумали, що все закінчилося і розслабилися.

На святі Кумбеха Крейда, який почався у квітні, на півночі Індії купалися в річці Ганг мільйони людей, всі веселилися,

– заявила вона.

Це призвело до фіксації лише офіційних 2 тисяч нових випадків коронавірусу.

Колапс медичної системи Індії

Державна медицина в Індії у плачевному стані, приватникам ще вдається зводити кінці з кінцями.

За словами Євгенії, у безкоштовних лікарнях умови жахливі, у приватних – хороші, але їх не можуть собі дозволити прості люди, там надто дорого.

Жінка розповіла, що у її знайомої нещодавно помер чоловік. За те, щоб просто забрати тіло, їй виписали чек на 300 тисяч рупій (112 тисяч гривень). І поки вона його не оплатила, тіло чоловіка забрати з лікарні не могла.

Приватники дуже завищують ціни. Хоча, якщо сваритися з ними, то ціну можна знизити у кілька разів. Водночас є послуги з адекватними цінами: прийом у лікаря, ліки, вакцина.

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