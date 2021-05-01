Жительница Беларуси Людмила рассказала изданию, что происходит в Дели и какова в целом ситуация с COVID-19 в Индии.

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Женщина рассказала, что все больницы Дели наполнены больными, их госпитализируют на пол и на улице рядом с клиниками. Капельницы людям вешают даже на деревья.

Затишье перед бурей

В начале 2021 года в Индии регистрировали около 300 больных в сутки, еще столько же было неофициально. Люди понемногу возвращались к нормальной жизни после длительного локдауна, который держал ситуацию под контролем. Однако со временем все очень изменилось.

Людмила считает, что причиной сильной вспышки стало то, что люди расслабились.

Открыли базары, магазины, транспорт и кинотеатры на 50% зрителей, разрешили религиозные церемонии. С апреля еще и сезон свадеб, на которых обычно бывает от нескольких сотен до пары тысяч гостей. А потом пошли еще и избирательные кампании,

– пояснила женщина.

В результате это привело к критическому обострению ситуации с коронавирусом.

В Дели ввели частичный локдаун: метро ездит с ограничениями, в поездах только сидячие места, в автобусах – только на половину сидячих мест. Рынки снова закрыли, в то же время продуктовые магазины работают.

Сирены слышны круглосуточно

Людмила также рассказала, что в городе вой сирен скорой помощи не утихает ни днем, ни ночью. Ее муж имеет собственную клинику.

"Он не справляется. В 06:30 начинает работу, обедает и дальше до 22:00 – 23:00. Физически, морально и психологически уже выжат. А больных меньше не становится", – подчеркнула жительница Дели.

Мертвых так много, что крематории не успевают сжигать их тела. Люди просятся в больницу, однако их негде разместить. Часто их кладут на пол, на парковки, иногда даже по два человека на одной койке лежат.

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Неграмотность населения – причина ужасной ситуации

Людмила считает, что неосведомленность населения является одной из основных причин сильной вспышки. В Индии много неграмотных, многие не понимают, что в мире пандемия.

В других городах Индии уже тоже очень сложно

Евгения живет на юге Индии уже 6 лет. Женщина отметила, что в каждом штате были разные ситуации и время от времени вводились ограничения. В Мумбаи было хуже всего – там много трущоб, город даже полностью окружали, чтобы никто не мог выйти.

Когда предыдущая волна пошла на спад, люди подумали, что все закончилось и расслабились.

На празднике Кумбха Мела, который начался в апреле, на севере Индии купались в реке Ганг миллионы людей, все веселились,

– заявила она.

Это привело к фиксации только официальных 2 тысяч новых случаев коронавируса.

Коллапс медицинской системы Индии

Государственная медицина в Индии в плачевном состоянии, частникам еще удается сводить концы с концами.

По словам Евгении, в бесплатных больницах условия ужасные, в частных – хорошие, но их не могут себе позволить простые люди, там слишком дорого.

Женщина рассказала, что у ее знакомой недавно умер муж. За то, чтобы просто забрать тело, ей выписали чек на 300 тысяч рупий (112 тысяч гривен). И пока она его не оплатила, тело мужа забрать из больницы не могла.

Частники очень завышают цены. Хотя, если ссориться с ними, то цену можно снизить в несколько раз. В то же время есть услуги с адекватными ценами: прием у врача, лекарства, вакцина.

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