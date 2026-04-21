Спортзал, музей атеїзму, склад: що було у львівських храмах у часи СРСР

Львівські храми сьогодні є символами духовності та історії міста, однак у радянський період їхня доля була зовсім іншою. У межах своєї антирелігійної політики совєти закривали святині. Сьогодні складно повірити, що більшість архітектурних шедеврів Львова під час радянської окупації були звичайними складами.

Радянська влада проводила жорстоку антирелігійну політику. У храмах совєти облаштовували складські приміщення, у яких мотлох контрастував з розкішною архітектурою, стінописом та іконами святих. На тікток-сторінці @lvivtravels розповіли, що було у львівських храмах, коли місто окупувала радянська армія.

У що радянська влада перетворила львівські храми?

Церква Пресвятої Євхаристії нині найбільшою бароковою перлиною Львова, яка належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Радянській владі було байдуже на історію та архітектуру цінність цього храму, тож, як пише Вікіпедія, тут облаштували склади. З 1973 року у храмі іронічно розмістили Музей історії атеїзму й часто показували фільми на цю тему. На щастя, у 1990-х храм передали УГКЦ і він відкрив свої двері вірянам.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла нині є основним місцем прощання з військовими, які віддали своє життя за Україну. Водночас за часів СРСР тут спершу був склад паперу, а потім сховище книг Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Загалом у храмі зберігали близько 3 мільйонів книг. У той період доступ до храму мали лише бібліотекарі.



Гарнізонний храм за СРСР був складом для книг / Скриншот з відео

Неоготична Церква святих Ольги та Єлизавети під час Другої світової зазнала серйозних руйнувань. Під час окупації радянською армією храм втратив цінні розписи та вітражі. Тоді ж розібрали орган, який вважався одним з найкращих у світі. Згодом влада облаштувала у святині склад хімічних речовин.

Церква святого Михайла на вулиці Винниченка, 22 теж перетворилася на господарські приміщення. Як пише Інтерактивна карта УГКЦ, совєти ліквідували монастир, а на території храму розмістили склад цукерні та гуртожиток.



Церква святого Михайла у Львові / Скриншот з відео

Преображенську церкву, яка розташована у центрі Львова, примусово перетворили на храм московського патріархату, а громада перейшла у підпілля. Згодом Преображенська церква стала першою в Україні, яка повернулася до лона УГКЦ – це сталося 29 жовтня 1989 року.

Водночас у Церкві святої трійці УГКЦ радянський режим створив спортзал.

Що було у львівських храмах у період СРСР: відео

