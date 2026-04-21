Советская власть проводила жестокую антирелигиозную политику. В храмах советы обустраивали складские помещения, в которых хлам контрастировал с роскошной архитектурой, стенописью и иконами святых. На тикток-странице @lvivtravels рассказали, что было во львовских храмах, когда город оккупировала советская армия.

Во что советская власть превратила львовские храмы?

Церковь Пресвятой Евхаристии ныне самая большая барочная жемчужина Львова, которая принадлежит к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Советской власти было безразлично на историю и архитектуру ценность этого храма, поэтому, как пишет Википедия, здесь обустроили склады. С 1973 года в храме иронично разместили Музей истории атеизма и часто показывали фильмы на эту тему. К счастью, в 1990-х храм передали УГКЦ и он открыл свои двери верующим.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла ныне является основным местом прощания с военными, которые отдали свою жизнь за Украину. В то же время во времена СССР здесь сначала был склад бумаги, а затем хранилище книг Львовской национальной научной библиотеки имени Василия Стефаника. Всего в храме хранили около 3 миллионов книг. В тот период доступ к храму имели только библиотекари.



Гарнизонный храм при СССР был складом для книг / Скриншот из видео

Неоготическая Церковь святых Ольги и Елизаветы во время Второй мировой подверглась серьезным разрушениям. Во время оккупации советской армией храм потерял ценные росписи и витражи. Тогда же разобрали орган, который считался одним из лучших в мире. Впоследствии власти обустроили в святыне склад химических веществ.

Церковь святого Михаила на улице Винниченко, 22 тоже превратилась в хозяйственные помещения. Как пишет Интерактивная карта УГКЦ, советы ликвидировали монастырь, а на территории храма разместили склад кондитерской и общежитие.



Церковь святого Михаила во Львове / Скриншот из видео

Преображенскую церковь, которая расположена в центре Львова, принудительно превратили в храм московского патриархата, а община перешла в подполье. Впоследствии Преображенская церковь стала первой в Украине, которая вернулась в лоно УГКЦ – это произошло 29 октября 1989 года.

В то же время в Церкви святой троицы УГКЦ советский режим создал спортзал.

Что было во львовских храмах в период СССР: видео

Что еще интересного почитать?