Lufthansa оснастить економ-клас спальними місцями: як вони виглядатимуть

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що введе спальні місця в економ-класі на далеких напрямках на постійній основі. Їх поява планується з 2 серпня.

При сплаті збору від 159 до 229 євро за рейс пасажир може скористатися блоком з трьох або чотирьох сидінь, матрацом, подушкою і пледом, як в бізнес-класі. Крім того, на випадок турбулентності місця оснастять спеціальними ременями, які фіксують людину в положенні лежачи.

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Оформити спальний ряд крісел можна на стійці реєстрації або біля виходу на посадку при наявності вільних місць. Зазначається, що цією послугою можуть скористатися до 3 пасажирів на кожному рейсі.

Спальні місця будуть доступні на маршрутах з тривалістю польоту понад 11 годин – з Німеччини на Далекий Схід, західне узбережжя США, Центральну і Південну Америку або Південну Африку.



Як виглядає спальне місце в економ-класі Lufthansa / Фото Lufthansa

Досі в положенні лежачи на далеких рейсах могли літати тільки власники квитків першого або бізнес-класу Lufthansa. Крісла в таких салонах розкладаються в горизонтальне ліжко.

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