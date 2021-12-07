Лоукостер Vueling запустив бюджетні рейси з Києва до Парижа: розклад та ціни

Полетіти до Парижа мріє кожен турист, зокрема український. Що ж, тепер зробити це ще легше – іспанський лоукостер Vueling розпочав здійснювати рейси з України.

Перший бюджетний рейс з Києва був виконаний 5 грудня.

Читайте також Ryanair анонсував запуск 9 нових авіарейсів з популярної курортної країни

Авіакомпанія літатиме до аеропорту Бориспіль з аеропорту Орлі, який найближче розташований до французької столиці.

Розклад рейсів

Париж 07:10 – Київ 11:20;

07:10 – 11:20; Київ 12:15 – Париж 14:40.

Частота рейсів складає два рази на тиждень – щовівторка та неділі.

Вартість авіаквитків

Квитки за цим напрямком на січень можна придбати за ціною від 30 євро в один бік та від 85 євро в обидва.

Найдешевші квитки передбачають безкоштовне перевезення одного місця в салоні літака з габаритами до 40х30х20 сантиметрів та однієї валізи в багажі габаритами 55х40х20 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС

Ця політика діє для квитків, які оформлені до 22 листопада 2021 року. Якщо квиток куплений пізніше, здати валізу в багаж безкоштовно за найдешевшим тарифом не можна.

12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Зокрема, відкриття рейсів Київ – Париж лоукостером Vueling стало можливим саме завдяки угоді про "відкрите небо".

Згідно з угодою, наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС, а європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах. До цього моменту квоти на польоти між країнами були суттєво обмежені.