Лоукостер Ryanair має намір завезти до України 20 літаків

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair найближчим часом має намір завезти до України 20 літаків. Лоукостер вже заявляв про свої плани розширення українського авіаринку, як тільки Україна підпише угоду про "Відкрите небо".

Найімовірнішим оператором українських баз стане дочірня польська авіакомпанія Ryanair – Buzz. Про це повідомив виконавчий директор перевізника Майкл О'Лірі.

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Як відомо, до кінця жовтня флот Buzz збільшиться до 54 літаків, з яких 46 будуть 189-місцевими Boeing 737-800. Крім того, авіакомпанія отримає вісім нових Boeing 737-8200 – в них 197 місць.

Відкриття баз в нашій країні не означає, що лоукостер запустить тут дочірнє підприємство. Однак це дозволить виконувати більше рейсів з базового аеропорту і запропонувати пасажирам зручніший розклад.

Глобальні плани Ryanair

Днями виконавчий директор групи Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair планує агресивну експансію в Україні. Вона відбудеться, якщо країна найближчим часом приєднається до регульованого авіаційного ринку Європейського Союзу. Очільник авіакомпанії сподівається, що це станеться до кінця поточного року.

Єдиний ринок, на який я б звернув увагу – це Україна. Я думаю, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до єдиного європейського авіапростору,

– сказав О'Лірі.

Зараз лоукостер виконує рейси з 5 українських аеропортів, але у планах перевізника залучити усі 12, які є в країні. Основним джерелом доходу в компанії бачать трудових мігрантів, які готові оплачувати близько 40 євро за рейс.