Лоукостер Bees Airline запускає новий маршрут з Києва: куди літатиме

Улітку 2022 року український лоукостер Bees Airline планує запустити рейси з Києва до азербайджанського міста Гянджа. Про це повідомив комерційний директор авіаперевізника Олександр Джіджора.

Bees Airline поки що не відкрив продаж квитків, проте вже триває підготовча робота до запуску польотів. Розповідаємо, що відомо про новий напрям.

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Київ – Гяндж: що відомо про новий рейс

Bees Airline отримав у Державіаслужбі України право на регулярні польоти з Києва до Гянджи із частотою до двох разів на тиждень. Для цього регулятор анулював аналогічне право у МАУ, оскільки авіакомпанія не використовувала його більше ніж рік.

Київ – Гянджа стане другим за рахунком рейсом до Азербайджану в мережі Bees Airline. Авіакомпанія вже літає до цього міста з Одеси та має намір зберегти маршрут після запуску рейсів зі столиці.

Ми вважаємо, що цей регіон Азербайджану незаслужено обділений увагою. Тому в наших планах польоти до Гянджи як із Києва, так і з Одеси

– зазначив Джіджора.

, що у січні Азербайджан відкрив кордони для українців . Це стало можливим, зокрема, завдяки відкриттю рейсів з України до Азербайджану.

Українська авіакомпанія Bees Airline постійно розширює свою польотну програму. Наразі вона обслуговує рейси до ОАЕ, Грузії, Чехії та Азербайджану. Авіаперевізник виконує рейси з двох українських міст – Києва та Одеси.