Lonely Planet назвав найкращі напрямки для подорожей у 2022 році: повний перелік
Джерело:Lonely Planet
У 2021-му році у туристів було більше можливостей для подорожей. Адже безліч країн відкривали свої кордони після COVID-паузи.
Прогнозується, що у новому, 2022 році, туристична індустрія відновиться майже повністю, принаймні для вакцинованих мандрівників. Тому видання Lonely Planet вирішило дати нам замислитися, або хоча б помріяти, куди варто вирушити вже наступного року.
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Названо найкращі напрямки для подорожей у 2022 році
Сервіс для подорожей Lonely Planet склав список найпопулярніших туристичних напрямків на 2022 рік, зокрема найкращих країн, регіонів та міст.
Цей перелік сервіс подає у книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022".
Після вимушеної перерви настав час зняти з полички ці довго відкладені плани подорожей і втілити їх у реальність,
– заявив Том Холл, віцепрезидент Lonely Planet з питань досвіду.
Він додав, що списки славлять світ у всьому його дивовижному привабливому різноманітті.
10 найпопулярніших країн у 2022-му
- Острови Кука;
- Норвегія;
- Маврикій;
- Беліз;
- Словенія;
- Ангілья;
- Оман;
- Непал;
- Малаві;
- Єгипет.
Найкращі регіони для туриста у 2022-му
- Вест-фьорди, Ісландія;
- Західна Вірджинія, США;
- Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура, Китай;
- Лінія узбережжя Кента, Велика Британія;
- Пуерто-Рико, США;
- Сікоку, Японія;
- Пустеля Атакама, Чилі;
- Мальовничий край (The Scenic Rim), Австралія;
- Острів Ванкувер, Канада;
- Бургундія, Франція.
10 must-visit міст у 2022-му
- Окленд, Нова Зеландія;
- Тайбей, Тайвань;
- Фрайбург, Німеччина;
- Атланта, США;
- Лагос, Нігерія;
- Нікосія / Лефкосія, Кіпр;
- Дублін, Ірландія;
- Меріда, Мексика;
- Флоренція, Італія;
- Кьонджу, Південна Корея.
Отож, плануйте мандрівку, й вносьте ці напрямки у свої маршрути!Цікаво! 7 локацій України, які слід відвідати цієї осені – мальовнича добірка.