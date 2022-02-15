Литва дещо пом'якшила умови в'їзду для туристів з третіх країн: що нового
Джерело:Sam.lrv.lt
Влада Литви прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн. Країна скасувала для них обов'язковий карантин.
Нові правила почали діяти із 14 лютого.
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Литва скасовує обов'язковий карантин по прибуттю
З понеділка, 14 лютого, особи, які прибувають з третіх країн, не будуть зобов’язані самоізолюватися,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, коли всі країни світу опиняться в жовтій зоні, мандрівники з будь-якої країни повинні будуть заповнити анкету пасажира та подати документ, що підтверджує один із трьох фактів: вакцинація проти COVID-19, рецидив чи негативний тест перед поїздкою.
Якщо ж людина не відповідає критеріям вакцинації або рецидиву, то у неї має бути ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття або антиген-тест – за 48 годин.
При цьому в'їхати поки що до Литви можуть не всі. Наразі кордони відкриті для наступних категорій осіб:
- вакцинованих мандрівників;
- осіб, які мають документ, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше як 180 днів)
- іноземців з національними візами D або підставами для в'їзду.
Для решти в'їзд тимчасово обмежений.Цікаво! Європейська комісія з подорожей (ETC) опублікувала звіт щодо туризму в межах континенту. Так, згідно з ним, дедалі більше мандрівників відмовляються від подорожей континентом через '"Омікрон".
COVID-19 у Литві: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 15 лютого 2022 року у Литві виявлено 826 841 випадок зараження коронавірусом;
- На жаль, 8 172 із них – летальні.
- Водночас 718 219 осіб побороли хворобу.