Литва дещо пом'якшила умови в'їзду для туристів з третіх країн: що нового

Влада Литви прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн. Країна скасувала для них обов'язковий карантин.

Нові правила почали діяти із 14 лютого.

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Литва скасовує обов'язковий карантин по прибуттю

З понеділка, 14 лютого, особи, які прибувають з третіх країн, не будуть зобов’язані самоізолюватися,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, коли всі країни світу опиняться в жовтій зоні, мандрівники з будь-якої країни повинні будуть заповнити анкету пасажира та подати документ, що підтверджує один із трьох фактів: вакцинація проти COVID-19, рецидив чи негативний тест перед поїздкою.

Якщо ж людина не відповідає критеріям вакцинації або рецидиву, то у неї має бути ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття або антиген-тест – за 48 годин.

При цьому в'їхати поки що до Литви можуть не всі. Наразі кордони відкриті для наступних категорій осіб:

вакцинованих мандрівників;

осіб, які мають документ, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше як 180 днів)

іноземців з національними візами D або підставами для в'їзду.

Для решти в'їзд тимчасово обмежений.

COVID-19 у Литві: останні дані

За даними Worldometer, станом на 15 лютого 2022 року у Литві виявлено 826 841 випадок зараження коронавірусом;

На жаль, 8 172 із них – летальні.

Водночас 718 219 осіб побороли хворобу.