Здійснили посадку через кота, який напав на командира: стюардеса поділилася курйозною історією

Чимало ситуацій трапляються на борту літака. Але ця, напевно, найнезвичайніша.

Ще на початку весни, 1 березня, літак суданської авіакомпанії Tarco Airlines прямував зі столиці Судану до столиці Катару. За пів години після того, як авіалайнер злетів – пілоти виявили у своїй кабіні кота.

Читайте також Стюардеса заколисала дитину на борту літака та зачарувала мережу: миле відео

Він був агресивно налаштований і відразу кинувся в атаку на капітана.

Це загрожувало безпеці польоту, оскільки екіпажу не вдавалося приборкати тварину. Саме тому командир вирішив повернутися в аеропорт вильоту.

Як кіт потрапив в кабіну пілотів і чому його не знайшли до зльоту – незрозуміло, адже екіпаж повинен був провести огляд з безпеки, – зазначила Тая.

Вона додала, що тварина могла пробратись в лайнер, коли той перебував в ангарі в ніч перед вильотом, під час прибирання або технічної перевірки.

Відзначимо, раніше ми пропонували вам кумедну добірку фото, на яких стюардеси розважаються. Вони роблять це, коли їх не бачать пасажири.