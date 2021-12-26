SkyUp анонсувала новорічні акції: як отримати знижки та подарунки

В період новорічних свят кожному хочеться справжнього дива. Таким може стати подарунок у вигляді знижки на авіаквитки.

Українська авіакомпанія SkyUp Arilines вирішила порадувати своїх пасажирів, анонсувавши новорічну акцію. Ви можете написати листа Санті чи взяти участь у рулетці при бронюванні квитків.

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SkySanta: знижки до 50%

Так, написавши лист Санті, ви можете отримати знижку від 10% до 50% на майбутні подорожі. Втім, акція поширюється тільки на рейси до 22 квітня 2022 року.

Умови новорічної акції:

до 31 грудня перейдіть на сайт skyup.aero та на головній сторінці натисніть "написати листа". У вікні, що відкриється, заповніть форму, вказавши ім'я та прізвище англійською мовою;

виберіть дату і місто вильоту та прильоту, зазначивши кількість пасажирів у подорожі. Далі перевірте вказану інформацію та натисніть на кнопку "відправити". Після чого на вказану вами електронну адресу прийде лист-підтвердження.

Вже 1 січня 2022 року від Санти прийде лист з іменним промокодом на знижку від 10% до 50% від вартості квитків для майбутньої подорожі. Він поширюватиметься лише на ті дати та напрямок, які були вказані при заповненні. Термін активації промокоду – до 14 січня 2022 року включно.

Приклад листа до Санти:

Кількість пасажирів у бронюванні за промокодом не може перевищувати ту, що була вказана під час заповнення форми. Оплатити квитки можна тільки банківською карткою – коштами з особистого балансу розрахуватись не можна.

Christmas surprise від SkyUp

З 22 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року на сайті авіаперевізника проходитиме святковий Christmas surprise, в якому подарунки гарантовані всім.

Як стати учасником

на етапі бронювання або в особистому кабінеті після придбання квитка ви зможете оформити подарунок за 1 долар. На одне бронювання доступний тільки один подарунок;

після оплати вам на пошту прийде лист з посиланням, де потрібно натиснути кнопку "отримати сюрприз". Тоді відкриється вікно з рулеткою, покрутивши яку ви отримаєте гарантований приз. Лист з виграшем та інструкцією прийде вам на пошту.

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Так, при бронюванні квитків, заплативши 1 долар, ви отримаєте шанс виграти: