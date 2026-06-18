Після 8 років перерви: у парку Львова пройде Лендарт-фестиваль із 10 незвичайними скульптурами

У львівському парку "Знесіння" вперше за вісім років відбудеться Лендарт-фестиваль. У межах події десять митців зі Львова, Києва, Вінниці та Польщі створять лендарт-об'єкти з природних і перероблених матеріалів, присвячені темі впливу війни на природу.

Уже цими вихідними в парку "Знесіння" митці з України та Польщі створять десять мистецьких об'єктів із природних матеріалів, а головною темою події стане вплив війни на природу, повідомляє Львівська міська рада.

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Що відомо про фестиваль?

Лендарт-фестиваль, який не проводили у Львові вісім років, відбудеться 20 та 21 червня у парку "Знесіння". Протягом двох днів митці з України та Польщі створюватимуть мистецькі об'єкти з природних і перероблених матеріалів, а також братимуть участь у дискусіях та інших тематичних заходах.

У фестивалі візьмуть участь десять художників зі Львова, Києва, Вінниці та Польщі. Серед них: Володимир Кауфман, Наталя Лісова, Сашко Никитюк, Богдан Локатир, Маргарита Журунова, Володимир Семків, Сергій Якунін, Олексій Коношенко, Сергій Радкевич, Павло Ковач, а також організатор люблінського лендарт-фестивалю Войтек Янушкевич.

Розклад фестивалю / фото Львівської міської ради

Для відвідувачів підготували програму, до якої увійдуть кураторські екскурсії, панельні дискусії, майстер-класи та дитячий простір. Головною темою фестивалю стане вплив війни на природу та осмислення цих змін через мистецтво.

На панельних дискусіях до нас долучаться біологи, які були на фронті, митці, які бачили прекрасні квітники на фоні обгорілих будівель і зруйнованих будинків. Про ці контрасти будемо говорити детально. Участь братимуть, зокрема, ветерани центру UNBROKEN, які створять власний артоб'єкт,

– зазначила заступниця керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксана Луцко.

За словами одного з учасників фестивалю Влодка Кауфмана, наскрізною темою заходу є втручання людини у природне середовище. Саме тому для логотипу обрали візерунок, який залишає на деревині короїд. Частину робіт художники створюватимуть із предметів, які раніше були принесені людьми на територію парку, поєднуючи їх із камінням, гіллям, землею та іншими природними матеріалами. Таким чином автори по-своєму інтерпретуватимуть тему впливу людини та війни на довкілля.

Монтаж усіх об'єктів відбуватиметься безпосередньо під час фестивалю. Після завершення заходу роботи залишаться у парку доти, доки на них не вплинуть природні чинники. Організатори також планують зробити проведення таких фестивалів регулярним і проводити їх у різних парках Львова.

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Подія є частиною міської програми "Відповідальність бути", яку пов'язують з ідеєю Львова як кандидата на звання Європейської столиці культури. Під час фестивалю відбудеться символічний перформанс до Всесвітнього дня біженців на підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також благодійний збір коштів на створення терапевтичного парку UNBROKEN.

До реалізації фестивалю долучилися культурні, соціальні та екологічні організації, серед яких Інститут стратегії культури, ГО "Вірменська 35", реабілітаційний центр Unbroken, РЛП "Знесіння", Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та інші партнери.