Лише за кілька кілометрів від Львова розташована одна з найцікавіших архітектурних пам'яток Галичини палац архієпископів в Оброшині. Попри те, що будівля пережила дві світові війни та неодноразові зміни влади, сьогодні вона перебуває у критичному стані і потребує масштабної реставрації, повідомляють журналісти "Твоє місто".

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Що відомо про Палац архієпископів в Оброшині?

Палац є колишньою літньою резиденцією львівських римо-католицьких архієпископів і вважається унікальним для Галичини зразком заміської садиби, де поєдналися бароко 18 століття та сецесія 20 століття. Навколо палацу розташований французький парк із 800-метровою липовою алеєю та рідкісними тюльпановими деревами.

Його звели у 1730 році за проєктом архітектора Юзефа ІІ Фонтана. У роки Першої світової війни маєток був пограбований і зазнав значних втрат, а після реставрації 1922 – 1925 років отримав елементи модерну. У 1939 році радянська влада перетворила резиденцію на військовий клуб, а після Другої світової війни у будівлі розмістився науково-дослідний інститут, який формально перебуває там і сьогодні.

Палац архієпископів в Оброшині / фото Лл.

Хоч зараз це популярне місце для прогулянок місцевих жителів, сусідство із занедбаною будівлею становить небезпеку для відвідувачів. Із фасадів та балконів обсипаються штукатурка і шматки цегли, з будівлі звисають елементи облицювання, а вибиті вікна залишили гострі уламки скла.

Крім того, поруч із палацом є глибокі провалля, куди випадково можуть впасти люди. Балансоутримувачем пам'ятки є Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Директор установи Олег Стасів повідомив, що об'єкт потребує ремонтно-реставраційних робіт, однак спочатку необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію, вартість якої становить 2 мільйона гривень.

За оцінками фахівців, орієнтовна вартість усього комплексу ремонтно-реставраційних робіт може перевищувати 400 мільйонів гривень,

– повідомив Олег Стасів у офіційній відповіді.

За словами керівника, інститут є бюджетною науковою установою і отримує фінансування лише на наукову діяльність, тому самостійно реалізувати такий проєкт не може. Наразі небезпечні ділянки позначають інформаційними знаками, однак їх часто пошкоджують відвідувачі, тому було ухвалено рішення огородити пам'ятку капітальними конструкціями.

Палац архієпископів в Оброшині / фото Andresem

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Інститут звертався по фінансування до НААН України, Львівської обласної ради, Львівської ОВА та Оброшинської сільської ради, однак позитивного рішення поки немає. Крім того, заявку на міжнародний конкурс AFCP 2025 також не підтримали.

Зараз розглядається можливість спільного використання палацу з Оброшинською громадою за умови співфінансування, а також триває пошук закордонних інвесторів і ведуться перемовини щодо залучення релігійних організацій.

Де розташований палац: дивитись на картах