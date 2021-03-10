Латвія відновлює авіасполучення з "країнами третього світу"

З наступної середи, 17 березня, Латвія відновить авіасполучення з тими країнами, що не входять до Європейського Союзу. Це стосується й чартерних рейсів.

Польоти до та з країн, що не входять в ЄС, заборонені з березня 2020 року, за винятком короткого періоду до та з Грузії наприкінці минулого літа та восени.

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Однак до 6 квітня на території країни ще діятиме надзвичайний стан, тому заборона на поїздки без поважної причини — залишається чинною.

В цей період до Латвії не зможуть в'їжджати громадяни з країн Європейського союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії, за винятком таких випадків як робота, навчання, возз'єднання сімей, медичні послуги, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на місце проживання або відвідування похорону.

Зазначається, що перевізник зобов'язаний перевіряти, чи надала людина підтвердження мети відвідування країни. Також документ необхідно буде пред'явити на вимогу поліції або Державної прикордонної служби.

В той самий час Міністерство транспорту (MoU) зауважує, що поправки необхідні, оскільки інші країни, включаючи Естонію та Литву, дозволяють пасажирським повітряним транспортам здійснювати польоти в треті країни та назад.

Нагадаємо, раніше Греція заявила, що планує розпочати туристичний сезон. Якщо епідемічна ситуація з COVID-19 дозволить, країна відкриється з 14 травня.

Таїланд прийняв рішення про скорочення періоду карантину для туристів, які зробили щеплення від коронавірусу. З квітня прибулі в країну зобов'язані перебувати на самоізоляції не 14, а 7 днів. Також мандрівники, які матимуть негативний ПЛР-тест, зможуть провести карантин на яхті.