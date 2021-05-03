Лампа-ілюмінатор – ідеальний вихід для тих, хто сумує за авіаперельотами: фото та відео

Напевне кожному з нас набридло сидіти вдома. Хочеться дивитися у вікно на хмари внизу під час польоту на шляху до омріяного відпочинку. Та не варто засмучуватися, адже є альтернатива – розумна лампа.

Південнокорейський магазин для дому та декору OneRoomMaking пропонує своїм клієнтам інноваційний світлодіодний підвісний ліхтар. Його особливість в тому, що він імітує вигляд, який туристи споглядають на борту літака.

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Лампа може бути різних розмірів та у двох моделях – на світанку та на заході сонця.

"Ілюмінатор" сходу має теплі золотисті тони, тоді як захід сонця набуває більш рожевих відтінків, й має темніший блакитний колір неба. Також, для більшої реалістичності, останній містить ще й крило літака.

Якщо хочете хоча б на трохи уявити, що ви в літаку з чудовим видом, не виходячи з власного будинку – це саме те, що потрібно. Тим паче вартість розумної лампи – від 43 доларів.

Відзначимо, раніше японські компанії Joled та Landskip розробили цифровий ілюмінатор Sky Scape. У "вікні" транслюються відеозаписи зльоту та посадки літака, а також види сходу та заходу сонця крізь хмари.