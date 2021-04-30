"Ідеальні" родинні спогади: курйозні світлини з відпочинку, від яких складно втримати сміх

Загальні сімейні фото, зокрема й на відпочинку, мало кому подобаються. Річ у тім, що хтось обов'язково заплющить очі, позіхне або відвернеться в найпотрібніший момент.
Як сильно б родина не намагалася зробити ідеальну світлину, завжди щось йде не так. Погодьтеся – це вічна тема для сміху.
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6 сімейних фото з відпочинку, від яких складно втримати сміх
"Наш батько не підтримав ідею створити гарне сімейне фото…"
Фото: Gnillab / imgur / reddit
"Тато і мама не зрозуміли одне одного, як зазвичай..."
Фото: sappororamen / reddit
"Ми всіляко намагалися змусити сина стояти на місці, але він стрибнув тоді, коли фотограф зробив знімок!"
Фото: imgur
Коли відповідальний за таймер погано вираховує час
Фото: LovelySweet1789 / reddit
"Старший син намагався продемонструвати свої навички серфінгу на задньому плані... з поганими результатами!"
Фото: GaryGronk / reddit
Коли "терпіння" – це не про тебе
Фото: mcanty5 / reddit