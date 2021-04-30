"Ідеальні" родинні спогади: курйозні світлини з відпочинку, від яких складно втримати сміх

30 квітня 2021 , 04:30
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Джерело:

WTVideo

Загальні сімейні фото, зокрема й на відпочинку, мало кому подобаються. Річ у тім, що хтось обов'язково заплющить очі, позіхне або відвернеться в найпотрібніший момент.

Як сильно б родина не намагалася зробити ідеальну світлину, завжди щось йде не так. Погодьтеся – це вічна тема для сміху.

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6 сімейних фото з відпочинку, від яких складно втримати сміх

"Наш батько не підтримав ідею створити гарне сімейне фото…"


Фото: Gnillab / imgur / reddit

"Тато і мама не зрозуміли одне одного, як зазвичай..."


Фото: sappororamen / reddit

"Ми всіляко намагалися змусити сина стояти на місці, але він стрибнув тоді, коли фотограф зробив знімок!"


Фото: imgur

Коли відповідальний за таймер погано вираховує час


Фото: LovelySweet1789 / reddit

"Старший син намагався продемонструвати свої навички серфінгу на задньому плані... з поганими результатами!"


Фото: GaryGronk / reddit

Коли "терпіння" – це не про тебе


Фото: mcanty5 / reddit

Автор: Марта Касіянчук