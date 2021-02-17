На курорті Куршевель через COVID-19 відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів

У французьких Альпах на елітарному курорті Куршевель з'явилася гірськолижна траса для автомобілістів. Оскільки всі підіймачі закриті у зв'язку з карантином, доступ до неї можливий на автотранспорті.

Лижники можуть скотитися "синьою" трасою Bellecôte, але підійнятися до її початку можна лише на автотранспорті.

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Проте для шанувальників зимових видів спорту одна з лижних шкіл курорту орендувала мікроавтобуси, щоб перевозити своїх клієнтів.

Директор з маркетингу курорту Courchevel Tourisme Алексія Лайне впевнений, що подібне нововведення "дозволяє порадувати відпочивальників".

Нагадаємо, раніше Італія продовжила заборону на роботу гірськолижних курортів щонайменше до 5 березня.

Французьке МОЗ рекомендує людям, які вже перехворіли на COVID-19, робити щеплення лише разово, тобто вводити одну дозу препарату.

Крім того, Франція та Ірландія відкривають нові поромні рейси в обхід Британії через бюрократію і затримки, викликані Brexit.