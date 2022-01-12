Курортний острів Тенерифе посилює COVID-обмеження: що зміниться
Джерело:The Sun
Острів Тенерифе в Атлантичному океані нерідко називають райським, тож не дивно, що туристи мріють про нього. Однак пандемія вносить корективи у туристичні плани.
Зараз на Тенерифе запроваджують нові обмеження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
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Тенерифе посилює обмеження
Так, острів переходить до нового рівня небезпеки – 4.
Уряд Канарських островів підняв тривогу після аналізу даних про стан здоров'я та посилення тиску на лікарні. Тому запровадженням додаткових обмежень уряд сподівається стримати поширення "Омікрону".
Нові COVID-правила на острові
На Тенерифе посилять обмеження для всіх, особливо для відпочивальників.
Щоб уникнути швидкого розповсюдження, рівень пропускної спроможності скорочено до 75% на відкритому повітрі та у громадському транспорті, а у приміщенні – до 33%.
Також повернулося "правило шести". Тобто лише шість осіб можуть перебувати в приміщенні або на вулиці.
Крім того, аби потрапити в усі заклади, туристи повинні обов'язково пред'являти COVID-паспорт. При цьому паби та ресторани мають закриватися опівночі.
Заходи діятимуть щонайменше до 24 січня, а потім будуть переглянуті знову.
Що слід знати про ТенерифеЦе найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком.
Тенерифе заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе.
COVID-19 в Іспанії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 12 січня 2022 року в Іспанії виявлено 7 592 242 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 90 383 летальних;
- Водночас 5 200 054 особи побороли хворобу.