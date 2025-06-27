Також експерти назвали курорти, де росіян справді багато, щоб відпочивальники з України могли уникати ці напрямки. Про це пише 24 Канал, посилаючись на NV.

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Де російських туристів мало

Мандрівки до Європи росіянам ускладнює відсутність прямого авіасполучення, зокрема чартерів.

Так їм, наприклад, важче добиратися на південь Італії чи в Грецію. Аби потрапити в ці регіони громадянам країни-агресорки треба летіти з пересадкою в Стамбулі.

Якщо поїхати на південь Італії чи в Грецію, наприклад, то там російських туристів можна зустріти, але переважно поодиноких, не в такій кількості, як раніше,

– каже Володимир Царук, експерт із туризму.

В Іспанії росіян теж чимало, але це здебільшого люди, які раніше виїхали з Росії і, як вважає представниця Join UP! в Україні, вони вже трохи "європеїзовані". Через це іспанські Аліканте чи Майорка стали більш популярними серед українців.

Де відпочивальників з Росії багато

До Чорногорії росіянам легше дістатися – це не так далеко, та й сполучення легше. Через Сербію вони спокійно долітають, додав Царук.

Чимало росіян також є на Кіпрі та на Тенерифе, зазначив директор київської туристичної фірми Ігор Захаренко.