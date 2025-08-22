Щоправда, лікарі кажуть, що така популярність лиману часто не на користь людям. Відпочивальники приходять покупатися, навіть не ознайомившись з протипоказаннями, розповідає 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

Зверніть увагу Відпочинок в Одесі: які пляжі безпечні для відпочинку та чому діє заборона в інших місцях

Чим туристів приваблює Куяльницький лиман?

Куяльницький лиман називають "рожевим морем", адже вода влітку має справді рум'яний відтінок. Дно лиману вкрите сіллю, яку вважають лікувальною. А під нею залягли шари мулових грязей, які також позитивно впливають на організм.

Дуже лікувальна водичка, і ми вже приїжджаємо не один рік. Тут так добре, що йти не хочеться,

– розповіли відпочивальниці Галина та Надія.



Відпочинок на Куяльницькому лимані / Фото Суспільного

Чимало туристів приїжджають сюди з чіткою метою – подолати недугу чи покращити стан опорно-рухової системи. Для цього поруч функціонує санаторій "Куяльник", де можна пройти обстеження та курс лікування. У санаторії пропонують водні та грязьові процедури, апаратну фізіотерапію, інгаляції тощо.

"Усім розповідаю, як добре. У мене болить плече з минулого року, і я сподіваюся, що допоможе. Я і в басейн ходжу взимку, і на процедури, і ось сюди ще трохи походжу. Звісно мені подобається "Куяльник", – поділилася враженнями відвідувачка Олена.

Кому не можна купатися в Куяльницькому лимані?

Медична директорка санаторію "Куяльник" пояснює: вода та грязі мають протизапальну дію та сприяють відновленню тканин. Так, спеціалісти справді лікують хвороби опорно-рухової системи, а ще урологічні та гінекологічні недуги, захворювання органів дихання і шкіри. Однак слід розуміти, що існують певні протипоказання.

Часто люди приходять уже після самостійних процедур, і з'ясовується, що їм взагалі не можна на лиман. Протипоказання – онкологічні захворювання або стан після них, епілепсія, хвороби серцево-судинної системи, гіпертонія третього ступеня з високим ризиком,

– зазначила медикиня.

Повний перелік показань можна переглянути на офіційному сайті санаторію. Лікарі закликають: перш ніж їхати, краще проконсультуватися зі спеціалістом, щоб лікування не обернулося шкодою.