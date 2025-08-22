Правда, врачи говорят, что такая популярность лимана часто не на пользу людям. Отдыхающие приходят искупаться, даже не ознакомившись с противопоказаниями, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Общественное.

Чем туристов привлекает Куяльницкий лиман?

Куяльницкий лиман называют "розовым морем", ведь вода летом имеет действительно румяный оттенок. Дно лимана покрыто солью, которую считают лечебной. А под ней залегли слои иловых грязей, которые также положительно влияют на организм.

Очень лечебная водичка, и мы уже приезжаем не один год. Здесь так хорошо, что уходить не хочется,

– рассказали отдыхающие Галина и Надежда.



Отдых на Куяльницком лимане / Фото Общественного

Многие туристы приезжают сюда с четкой целью – преодолеть недуг или улучшить состояние опорно-двигательной системы. Для этого рядом функционирует санаторий "Куяльник", где можно пройти обследование и курс лечения. В санатории предлагают водные и грязевые процедуры, аппаратную физиотерапию, ингаляции и тому подобное.

"Всем рассказываю, как хорошо. У меня болит плечо с прошлого года, и я надеюсь, что поможет. Я и в бассейн хожу зимой, и на процедуры, и вот сюда еще немного похожу. Конечно мне нравится "Куяльник", – поделилась впечатлениями посетительница Елена.

Кому нельзя купаться в Куяльницком лимане?

Медицинский директор санатория "Куяльник" объясняет: вода и грязи оказывают противовоспалительное действие и способствуют восстановлению тканей. Так, специалисты действительно лечат болезни опорно-двигательной системы, а еще урологические и гинекологические болезни, заболевания органов дыхания и кожи. Однако следует понимать, что существуют определенные противопоказания.

Часто люди приходят уже после самостоятельных процедур, и выясняется, что им вообще нельзя на лиман. Противопоказания – онкологические заболевания или состояние после них, эпилепсия, болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония третьей степени с высоким риском,

– отметила медик.

Полный перечень показаний можно посмотреть на официальном сайте санатория. Врачи призывают: прежде чем ехать, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы лечение не обернулось вредом.