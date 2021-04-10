Кулеба попросив свого колегу з Греції відкрити країну для українців

Україна та Греція обговорили підготовку до відновлення туристичного сезону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з міністром закордонних справ Грецької Республіки Нікосом Дендіасом.

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Український чиновник звернувся до колеги із проханням посприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні, з дотриманням належних протиепідемічних заходів безпеки.

Міністри погодили графік двосторонніх візитів на всіх рівнях у контексті 200-річчя Грецької революції та 30-річчя незалежності України.

Також очільник МЗС запросив Нікоса Дендіаса відвідати Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Співрозмовники окремо обговорили підготовку до проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.

Попередньо туристичний сезон у Греції обіцяють розпочати 14 травня. Очевидно, що з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів. Раніше влада Греції продовжила обмеження на внутрішні авіарейси до 12 квітня, а на міжнародні – до 19 квітня.