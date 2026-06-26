Море, гори й пустеля за 24 години: три шалені маршрути, які ламають шаблони про туризм

Сучасна географія дозволяє пережити кілька життів за день, поєднуючи засніжені гори, спекотні пустелі та прохолодний океан в одній подорожі. Такі контрастні маршрути у різних куточках планети здатні повністю перевернути уявлення про ідеальний відпочинок.

А сьогодні це особливо актуально, адже дедалі більше мандрівників відмовляються від одноманітного відпочинку на користь динамічних та контрастних турів. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Каліфорнійське тріо від Тихого океану до дюн Анза-Боррего

Південну Каліфорнію називають справжнім чемпіоном із географічного різноманіття. Ідеальний день тут починається на узбережжі Тихого океану, наприклад – на мальовничому пляжі Кардіфф-бай-зе-Сі (Cardiff-by-the-Sea). Змивши солоні бризки, мандрівники вирушають на схід трасою California State Route 67.

Дорога зміїться через скелясті каньйони повз гору Айрон-Маунтін до затишного містечка Рамона, відомого виноробнями та гігантськими синабонами в місцевих дайнерах. Далі шлях веде вгору, до гірських містечок Санта-Ісабель та Джуліан. Останнє славиться яблучними садами, домашніми пирогами та сидром.

Каліфорнія дуже географічно різноманітна: дивіться відео TheLoversPassport

Але справжня магія починається, коли дорога State Route 79 виводить до оглядового майданчика Desert View Park. Звідси відкривається приголомшливий вид на величні гори та безкрайній державний парк Анза-Боррего (Anza-Borrego Desert State Park).

Менш ніж за 2 години їзди від мегаполіса мандрівники опиняються серед пустельних краєвидів, де можна покататися на квадроциклах піщаними дюнами Окотійо-Веллс або просто насолодитися космічним зоряним небом. Загалом, для любителів подорожей за кермом Каліфорнія пропонує одні з найкращих автострад у світі, де кожен поворот відкриває абсолютно новий краєвид.

Оманська казка від скель Аль-Хаджар до пісків Вахіба

Якщо мандрівники шукають автентичності без натовпів туристів, Оман стане їхнім головним відкриттям. Ця країна ідеально створена для сімейних автомобільних подорожей. Маршрут починається у колоритній столиці Маскат на березі Оманської затоки.

Всього за годину їзди прибережний пейзаж змінюється суворими скелями хребта Аль-Хаджар. Дорога стрімко підіймається на плато Джебель-Ахдар, де на висоті майже 2000 метрів тулиться стародавнє кам'яне селище Місфат-аль-Абріїн, що буквально висить над прірвою.

Оман вражає контрастами: дивіться відео RyanShirley

З гірських вершин шлях веде прямо в серце пустелі Вахіба (Wahiba Sands). Тут, серед гігантських охристих дюн, шукачі пригод зупиняються в традиційних бедуїнських таборах, щоб зустріти захід сонця. Але на цьому пригода не закінчується.

Продовжуючи рух до узбережжя, дорога виводить до знаменитих оманських ваді – ущелин із бірюзовою прісною водою. Ваді Шаб та Ваді Тіві пропонують свіжий фінал подорожі, де після спекотної пустелі можна поплавати в прохолодних природних басейнах, оточених пальмами, перш ніж повернутися до океану.

Марокканський контраст від снігів Атласу до вітрів Ес-Сувейри

Марокко пропонує ще один легендарний маршрут, який поєднує всі можливі стихії. Ця подорож починається в галасливому Марракеші, звідки приватний трансфер за півтори години доставляє гостей до гірського селища Імліль у серці Високого Атласу.

Тут, у затінку величного піка Тубкаль, мандрівники ходять стежками серед берберських селищ та насолоджуються чистим гірським повітрям. Змінивши прохолоду гір на гарячий подих пустелі, туристи вирушають до кам'янистої пустелі Агафай (Agafay Desert).

Найкрасивіші краєвиди Марокко: дивіться відео 4kfilmsbyadnan

Тут на них чекають розкішні глемпінги, катання на квадроциклах та вечеря під відкритим небом. Фінальним акордом стає переїзд до мальовничого портового міста Ес-Сувейра на узбережжі Атлантичного океану.

Відома як "Перлина Атлантики", Ес-Сувейра зустрічає прохолодним океанським бризом, ідеальним для кайтсерфінгу. А ще, звісно, довгими піщаними пляжами, де можна покататися на конях уздовж лінії прибою.