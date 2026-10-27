Замість похмурої осені – сонячна весна: у це місто в Іспанії можна полетіти за 3400 гривень

Листопад – чудовий час для подорожі у Валенсію. У цей період в місті не так спекотно, як влітку, але й не так холодно, як в Україні. Можна цілими днями гуляти й досліджувати місцевість. Детальніше про те, чому варто відвідати Валенсію, розповідає 24 Канал.

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Чому варто відвідати Валенсію найближчим часом?

Валенсія розташована на узбережжі Середземного моря, тож клімат тут м'який навіть взимку. У жовтні в місті панувало ще справжнє літо, адже денна температура здебільшого трималася на позначні +27 градусів. У перших числах листопада синоптики прогнозують незначне похолодання – стовпчики термометрів опустяться до +22 градусів вдень та +14 градусів вночі. Це ідеальні умови для тих, хто вже не хоче літа, але ще не готовий до осінньої мряки й холоду.

Та найкраща новина полягає в тому, що 1 листопада полетіти у Валенсію з польського Кракова можна всього за 1600 гривень, а повернутися у Вроцлав 7 листопада за 1788 гривень. Тобто всього за 3 388 гривень можна кардинально змінити картинку за вікном. Щоправда, у вартість не входить багаж.

Проживання також обійдеться дешевше, аніж влітку, адже туристів зараз менше.

Вартість квитків з Польщі у Валенсію і назад / Скриншот kiwi.com

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Що подивитися у Валенсії?

Одна з найвідоміших візитівок Валенсії – футуристичне Місто мистецтв і наук. Цей величезний архітектурний комплекс розташований на осушеному дні річки Турія. Тут можна відвідати інтерактивний Музей науки, подивитися на цифрові проєкції в кінотеатрі або провести кілька годин в одному з найбільших акваріумів Європи. Якщо погода раптом зіпсується, то весь день можна провести у цьому комплексі.

Поруч з Містом мистецтв і наук розташовані Сади Турії – міський парк, який простягається аж на 9 кілометрів.

Місто мистецтв і наук / Фото Rebeca Martinez Costa

Серце Валенсії – це Старе місто. Тут можна побачити величний Кафедральний собор 13 століття, піднятися на дзвіницю, щоб помилуватися панорамою міста, погуляти старими кварталами й порозглядати середньовічні будівлі.

Також туристи можуть побачити Шовкову біржу – готичну споруду 15 століття, яка нагадує про часи, коли Валенсія була одним із важливих торгівельних центрів Середземномор'я. Саме тут укладали угоди купці, які торгували шовком та іншими товарами. На територіє є внутрішній дворик з цитрусовими деревами, де можна відпочити після прогулянки.

Внутрішній дворик Шовкової біржі / Фото Depositphotos

Якщо хочеться найбільше відчути колорит Валенсії, то варто завітати на Центральний ринок, який розташований у модерністській будівлі з кольоровими вітражами. На прилавках можна знайти місцеві сири, хамон, оливки, морепродукти, спеції, фрукти та солодощі. Особливу увагу варто звернути на апельсини, адже Валенсія та її околиці відомі цитрусовими садами.

Навіть у листопаді не варто оминати увагою узбережжя. Один із найвідоміших міських пляжів – Мальварроса. Влітку тут буває багатолюдно, натомість восени можна спокійніше прогулятися широкою піщаною смугою, послухати шум хвиль і насолодитися морськими краєвидами.