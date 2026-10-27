Вместо пасмурной осени – солнечная весна: в этот город в Испании можно полететь за 3400 гривен

Ноябрь – прекрасное время для поездки в Валенсию. В этот период в городе не так жарко, как летом, но и не так холодно, как в Украине. Можно целыми днями гулять и исследовать окрестности. Подробнее о том, почему стоит посетить Валенсию, рассказывает 24 Канал.

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Почему стоит посетить Валенсию в ближайшее время?

Валенсия расположена на побережье Средиземного моря, поэтому климат здесь мягкий даже зимой. В октябре в городе еще царило настоящее лето, ведь дневная температура в основном держалась на отметке +27 градусов. В первых числах ноября синоптики прогнозируют небольшое похолодание – столбики термометров опустятся до +22 градусов днем и +14 градусов ночью. Это идеальные условия для тех, кто уже не хочет лета, но еще не готов к осенней сырости и холоду.

Самая лучшая новость заключается в том, что 1 ноября можно улететь в Валенсию из польского Кракова всего за 1600 гривен, а вернуться во Вроцлав 7 ноября за 1788 гривен. То есть всего за 3 388 гривен можно кардинально изменить пейзаж за окном. Правда, в стоимость не входит багаж.

Проживание также обойдется дешевле, чем летом, ведь туристов сейчас меньше.

Стоимость билетов из Польши в Валенсию и обратно / Скриншот kiwi.com

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Что посмотреть в Валенсии?

Одна из самых известных достопримечательностей Валенсии – футуристический Город искусств и наук. Этот огромный архитектурный комплекс расположен на осушенном дне реки Турия. Здесь можно посетить интерактивный Музей науки, посмотреть цифровые проекции в кинотеатре или провести несколько часов в одном из крупнейших аквариумов Европы. Если погода вдруг испортится, то весь день можно провести в этом комплексе.

Рядом с Городом искусств и наук расположены Сады Турии – городской парк, протяженность которого составляет целых 9 километров.

Город искусств и наук / Фото Rebeca Martinez Costa

Сердце Валенсии – это Старый город. Здесь можно увидеть величественный Кафедральный собор 13 века, подняться на колокольню, чтобы полюбоваться панорамой города, прогуляться по старым кварталам и рассмотреть средневековые здания.

Также туристы могут увидеть Шелковую биржу – готическое сооружение 15 века, напоминающее о временах, когда Валенсия была одним из важных торговых центров Средиземноморья. Именно здесь заключали сделки купцы, торговавшие шелком и другими товарами. Рядом есть внутренний дворик с цитрусовыми деревьями, где можно отдохнуть после прогулки.

Внутренний дворик Шелковой биржи / Фото Depositphotos

Если хочется по-настоящему проникнуться колоритом Валенсии, стоит посетить Центральный рынок, расположенный в модернистском здании с цветными витражами. На прилавках можно найти местные сыры, хамон, оливки, морепродукты, специи, фрукты и сладости. Особое внимание стоит обратить на апельсины, ведь Валенсия и ее окрестности славятся цитрусовыми садами.

Даже в ноябре не стоит обходить вниманием побережье. Один из самых известных городских пляжей – Мальварроса. Летом здесь бывает многолюдно, зато осенью можно спокойнее прогуляться по широкой песчаной полосе, послушать шум волн и насладиться морскими пейзажами.