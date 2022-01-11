Куди українці літали у 2021 році: перелік найпопулярніших напрямків

11 січня 2022 , 10:54
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Джерело:

фейсбук Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

У 2021-му році в українських туристів було більше можливостей для подорожей. Адже безліч країн відкривали свої кордони після COVID-паузи.

Однак є напрямки, які мандрівники обирають найчастіше. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".

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"Бориспіль" торік обслужив понад 9 мільйонів людей

За даними аеропорту "Бориспіль", у 2021 році там обслужили 9 433 000 пасажирів, з них 8 797 800 – пасажири регулярних рейсів, 635 200 – нерегулярних.

У порівнянні з докризовим 2019 роком загальний пасажиропотік відновився на 62%.

За словами генерального директора "Борисполя" Олексія Дубревського, у 2021 році пасажиропотік аеропорту у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 мільйона пасажирів.

Попри штам "Омікрон", який змусив ряд країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022-й періодом відновлення авіаційного ринку. Зі свого боку, ми, як аеропорт, у 2021 році зосередили свою увагу на залученні нових авіакомпаній та запуску нових напрямків і рейсів,
– заявив Дубревський.

Він додав, що авіакомпанії та аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії й керувати кризовими ситуаціями. 

Куди летіли українці у 2021-му: 10 найпопулярніших напрямків

  1. Анталья;
  2. Шарм-ель-Шейх;
  3. Хургада;
  4. Стамбул;
  5. Дубай;
  6. Тель-Авів;
  7. Амстердам;
  8. Даламан;
  9. Анкара;
  10. Одеса.

Так, за цими напрямками подорожувало 52% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.

Цікаво! Видання The Travel Daily вирішило допомогти шанувальникам традиційного зимового відпочинку, й склало рейтинг найдешевших гірськолижних напрямків Європи. Україна посіла другу сходинку.
Автор: Марта Касіянчук