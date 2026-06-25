На Львів насувається нестерпна спека: де рятуватися від неї цими вихідними

Уже тиждень, як у Львові розпочалося справжнє літо. Щодня температура повітря прогрівається все більше і більше, а на вихідних синоптики прогнозують вже +35 градусів. У таку погоду точно не хочеться сидіти в спекотній квартирі чи гуляти центром міста. Натомість львів'яни вибираються кудись за місто, де спека переноситься легше.

24 Канал розповість про три локації недалеко від Львова, де на вихідних можна відпочити біля води й легше перенести спеку.

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Куди поїхати зі Львова на вихідні?

1. Sirka Camp

Цей відпочинковий комплекс розташований на березі Яворівського кар'єру за годину їзди від Львова. Вхід на територію – платний. Відпочинок на шезлонгу біля озера на вихідних обійдеться у 1000 гривень з людини. Майже у половину дешевше коштує місце на великому м'якому пуфі під шатром – 600 гривень. Для дітей до 6 років вхід безкоштовний.

На території відвідувачі можуть також орендувати сапи або зайнятися різними водними видами спорту. Тут є і вейксерф, флайборд, прогулянки на яхті тощо. Це чудова можливість поєднати лінивий пляжний відпочинок з новим спортивним досвідом.

На Sirka Camp можна залишитися й наніч, адже тут є купольні готелі, деякі – з басейнами. Тільки уявіть – ви прокидаєтеся вранці з видом на величезне озеро й одразу можете у ньому скупатися.

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До речі, ті, хто не хоче переплачувати за вхід у комплекс, можуть просто відпочити біля озера на іншому березі. Щоправда, людей тут може бути досить багато, але така ситуація зараз на всіх водних локаціях.

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2. "Поляна Купіль"

За 30 кілометрів від Львова у Миколаївському районі є база відпочинку "Поляна купіль". Тут можна залишитися у котеджі на всі вихідні, або приїхати на один день, щоб відпочити посеред природи. Для відвідувачів пропонують в оренду альтанки – можна привести власну їжу і посмажити м'ясо, або ж замовити страви у ресторані. Оренда альтанки обійдеться від 1000 гривень за день.

На території також є озеро, де доступна риболовля, сауна, футбольний майданчик та басейн. Вартість купання у басейні – 250 гривень з людини, оренда шезлонгу – ще 150 гривень.

"Поляна Купіль" розташована посеред лісу, тож спека тут відчувається не так сильно.

3. Гірськолижний курорт "Плай"

"Плай" – це не тільки про зимовий відпочинок. Влітку тут працюють 5 відкритих басейнів з підігрівом. Тож якщо хочеться поїхати в гори, але при цьому не витрачати багато часу на дорогу – це ідеальний варіант. Басейни розташовані на висоті 600 метрів над рівнем моря, тож повітря тут гірське й більш свіже.

Найкрасивіше тут – це краєвиди довкола. Можна лежати на шезлонгу і милуватися видом на гори.

Вартість відпочинку біля басейну на вихідних становить 1200 гривень з дорослого і 850 гривень з дитини. Для гостей готелю – від 450 гривень.

Літній відпочинок на "Плаю" / Фото Djonni Fas

Радимо заздалегідь бронювати усі локації, оскільки у спекотну погоду місця розлітаються як гарячі пиріжки. Щоб не виявилося, що вільних місць вже не має, зателефонуйте ще перед вихідними.