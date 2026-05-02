Якщо нема грошей на Лондон, Париж і Барселону: куди поїхати у Європі натомість
Подорож у деякі популярні європейські міста може добряче вдарили по кишені. Через це багато туристів роками відкладають мрії про романтичний Париж чи колоритну Барселону. Та, на щастя, у Європі є чимало альтернатив – з такою ж атмосферою, але значно дешевшими цінами.
Загострення на Близькому Сході призвело до дефіциту пального та здорожчання авіаперельотів. А враховуючи підвищення цін на проживання влітку, організувати бюджетну подорож може бути складно. Саме тому Daily Mail розповідає про альтернативні напрямки, які значно доступніші у фінансовому плані.
Куди поїхати замість популярних міст Європи?
Альтернатива Лондону – Стерлінг
Суворий але атмосферний Лондон – це найпопулярніше місто Великої Британії серед туристів. Через наплив відвідувачів ціни тут трохи "кусаються". Ніч у готелі в Лондоні в середньому обійдеться у 185 фунтів стерлінгів, що в еквіваленті становить 11 тисяч гривень.
Саме тому експерти радять планувати подорож у Стерлінг – місто у центральній частині Шотландії. Ціни на проживання тут на 15% нижчі, ніж у Лондоні, а архітектура і атмосфера вражають так само.
Альтернатива Парижу – Любляна
Столиця Словенії Любляна дуже нагадує Париж. Тут є мальовничі канали, романтичні ресторани на березі річки, зелені площі та красива барокова архітектура. При цьому, у Любляні значно менше туристів, а тому ніщо не заважатиме романтичній прогулянці. Водночас ціни на 15% нижчі ніж у Парижі.
Туристичний путівник Lonely Planet радить обов'язково прогулятися біля середньовічного замку Любляни, який височіє на пагорбі над містом, та відвідати AKC Metelkova mesto – центр альтернативної культури, який створили на місці військової казарми. Це молодіжне місце з художніми галереями, клубами та вуличним мистецтвом.
Альтернатива острову Корфу – Лефкада
Відпочинок на Грецькому острові Корфу – задоволення недешеве. Однак є чудова можливість зекономити – на острові Лефкада ціни на 35% нижчі ніж на Корфу. Водночас море і пляжі тут так само красиві.
Зверніть увагу! Лефкаду назвали одним з двох найдешевших островів для відпочинку у Греції. Тиждень перебування на цьому курорті на Іонічному морі оцінили у 754 долари. У цю суму входять проживання, харчування та розваги. Лефкада ідеально підійде для сімей, адже тут нема важкодоступних пляжів – всюди можна доїхати на автомобілі.
Альтернатива Барселоні – Фуенхірола
Останніми роками Барселона страждає від надмірного туризму. Місцеві мешканці навіть виходить на антитуристичні протести з банерами "Їдьте додому". Як пише BBC, зростання туризму провокує зростання цін у магазинах і ресторанах, а також орендної плати. Молодь не може орендувати житло через низькі зарплати, тож життя місцевих у цьому сонячному місті стає дуже складним.
Тож чудовою альтернативою Барселоні стане Фуенхірола на узбережжі Коста-дель-Соль. Тут є красиві та зручні пляжі, барвисті будівлі, довга набережна тощо. Водночас ціни дешевші, ніж у Барселоні.
Фуенхірола в Іспанії / Фото Depositphotos
Часті питання
