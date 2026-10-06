Куди справді вигідно їхати на "все включено": топ країн для лінивої відпустки

Формат відпочинку all inclusive ідеально підходить для туристів, які втомилися від щоденних обов'язків і рутини, а тому хочуть приїхати в готель і на кілька днів забути про все, а зокрема й планування бюджету. Номер, харчування, басейн, пляж та частина розваг уже входять у вартість, тому туристу не потрібно щоразу діставати гаманець і думати, чи варто витрачатися.

Формат відпочинку "все включено" найпопулярніший у готелях Єгипту, Туреччини і Болгарії. А ось у багатьох інших європейських країнах туристам вигідніше обирати готель зі сніданками або взагалі без харчування та ходити до місцевих закладів. 24 Канал розповість про те, де формат all inclusive дійсно вигідний і вартує своїх грошей.

Які країни пропонують вигідну систему "все включено"?

Єгипет

Саме у Єгипті є найбільше готелів, які працюють у форматі "все включено". На деяких курортах країни, як-от Марса-Алам, за межами готелю взагалі нічого немає, тож турист отримує всі послуги для комфортного відпочинку на території обраного готелю.

У єгипетських готелях у вартість відпочинку на all inclusive дійсно входить усе – проживання, триразове харчування, снек-бар на пляжі, де можна перекусити перед обідом, бари з напоями і алкоголем, аквапарки на території, анімація та навіть вечірні шоу. Щоправда, страви у ресторанах можуть бути доволі специфічними і не завжди до смаку українським туристам.

Для тих, хто хоче нікуди не поспішати, а прагне просто відпочити – це ідеальний варіант. Тут не треба думати геть ні про що, за винятком хіба що вибору страв на шведському столі.

Крім того, Єгипет пропонує неймовірно красиве Червоне море, яке залишається теплим навіть взимку. Ціни також є на різний гаманець, тож тут відпочинок до душі знайдуть і бюджетні туристи і ті, хто гроші не рахує.

Готель у Єгипті / Фото Depositphotos

Туреччина

Туреччина пропонує більш преміальний відпочинок у форматі "все включено". Тут часто смачніше харчування, якісніший алкоголь, новіші номери й стильніша територія готелю. Відповідно і ціни дещо дорожчі, аніж у Єгипті.

Туреччина ідеальний варіант для відпочинку за системою "все включено". Ба більше, тут є різні формати all inclusive та ultra all inclusive – другий часто охоплює більше послуг та напоїв.

Готель "все включено" у Туреччині / Фото Booking

Болгарія

У Болгарії турист отримує номер, харчування, напої та доступ до частини готельної інфраструктури за фіксовану ціну. Але рівень "все включено" у Болгарії може суттєво відрізнятися залежно від готелю. У бюджетному варіанті набір послуг буде значно скромнішим, ніж у великому турецькому чи єгипетському курортному комплексі.

Перевага Болгарії для українських туристів – це зручніша логістика, адже можна добратися автобусом, та доступніші ціни.

Відпочинок у Болгарії / Фото Depositphotos

Чому не варто їхати на "все включено" на популярні курорти Європи?

Формат "все включено" підходить для тих курортів, де, окрім моря, розваг мало. Водночас їдучи у відпустку в Іспанію, Італію чи Хорватію, не варто залишатися лише на території готелю. У цих країнах є багато туристичних місць, красива архітектура, заклади з місцевою кухнею, яку обов'язково варто спробувати. Обираючи формат "все включено", туристи фактично "прив'язує" себе до готелю та його графіку.

У Європі краще обирати готелі лише зі сніданками або звичайні апартаменти чи вілли й досліджувати курорти.