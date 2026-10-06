Формат отдыха "все включено" наиболее популярен в отелях Египта, Турции и Болгарии. А вот во многих других европейских странах туристам выгоднее выбирать отель с завтраками или вообще без питания и ходить в местные заведения. 24 Канал расскажет о том, где формат "все включено" действительно выгоден и стоит своих денег.

Какие страны предлагают выгодную систему "все включено"?

Египет

Именно в Египте больше всего отелей, работающих в формате "все включено". На некоторых курортах страны, таких как Марса-Алам, за пределами отеля вообще ничего нет, поэтому турист получает все услуги для комфортного отдыха на территории выбранного отеля.

В египетских отелях в стоимость отдыха по системе "все включено" действительно входит все – проживание, трехразовое питание, снек-бар на пляже, где можно перекусить перед обедом, бары с напитками и алкоголем, аквапарки на территории, анимация и даже вечерние шоу. Правда, стравы в ресторанах могут быть довольно специфическими и не всегда по вкусу украинским туристам.

Для тех, кто не хочет никуда спешить, а стремится просто отдохнуть, – это идеальный вариант. Здесь не нужно думать ни о чем, за исключением, разве что, выбора блюд на шведском столе.

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Кроме того, Египет предлагает невероятно красивое Красное море, которое остается теплым даже зимой. Цены также подходят для любого кошелька, поэтому здесь отдых по душе найдут и бюджетные туристы, и те, кто не счет денег.

Отель в Египте / Фото Depositphotos

Турция

Турция предлагает более премиальный отдых в формате "все включено". Здесь часто более вкусное питание, более качественный алкоголь, более новые номера и более стильная территория отеля. Соответственно, цены здесь несколько выше, чем в Египте.

Турция – идеальный вариант для отдыха по системе "все включено". Более того, здесь есть различные форматы all inclusive и ultra all inclusive – второй часто включает больше услуг и напитков.

Отель "все включено" в Турции / Фото Booking

Болгария

В Болгарии турист получает номер, питание, напитки и доступ к части гостиничной инфраструктуры за фиксированную цену. Но уровень "все включено" в Болгарии может существенно отличаться в зависимости от отеля. В бюджетном варианте набор услуг будет значительно скромнее, чем в большом турецком или египетском курортном комплексе.

Преимущество Болгарии для украинских туристов – это более удобная логистика, ведь туда можно добраться на автобусе, и более доступные цены.

Отдых в Болгарии / Фото Depositphotos

Почему не стоит ехать по системе "все включено" на популярные курорты Европы?

Формат "все включено" подходит для тех курортов, где, кроме моря, развлечений мало. В то же время, отправляясь в отпуск в Испанию, Италию или Хорватию, не стоит оставаться только на территории отеля. В этих странах много туристических достопримечательностей, красивая архитектура, заведения с местной кухней, которую обязательно стоит попробовать. Выбирая формат "все включено", туристы фактически "привязывают" себя к отелю и его расписанию.

В Европе лучше выбирать отели только с завтраками или обычные апартаменты и виллы и исследовать курорты.