Формат відпочинку "все включено" найпопулярніший у готелях Єгипту, Туреччини і Болгарії. А ось у багатьох інших європейських країнах туристам вигідніше обирати готель зі сніданками або взагалі без харчування та ходити до місцевих закладів. 24 Канал розповість про те, де формат all inclusive дійсно вигідний і вартує своїх грошей.

Які країни пропонують вигідну систему "все включено"?

Єгипет

Саме у Єгипті є найбільше готелів, які працюють у форматі "все включено". На деяких курортах країни, як-от Марса-Алам, за межами готелю взагалі нічого немає, тож турист отримує всі послуги для комфортного відпочинку на території обраного готелю.

У єгипетських готелях у вартість відпочинку на all inclusive дійсно входить усе – проживання, триразове харчування, снек-бар на пляжі, де можна перекусити перед обідом, бари з напоями і алкоголем, аквапарки на території, анімація та навіть вечірні шоу. Щоправда, страви у ресторанах можуть бути доволі специфічними і не завжди до смаку українським туристам.

Для тих, хто хоче нікуди не поспішати, а прагне просто відпочити – це ідеальний варіант. Тут не треба думати геть ні про що, за винятком хіба що вибору страв на шведському столі.

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Крім того, Єгипет пропонує неймовірно красиве Червоне море, яке залишається теплим навіть взимку. Ціни також є на різний гаманець, тож тут відпочинок до душі знайдуть і бюджетні туристи і ті, хто гроші не рахує.

Готель у Єгипті / Фото Depositphotos

Туреччина

Туреччина пропонує більш преміальний відпочинок у форматі "все включено". Тут часто смачніше харчування, якісніший алкоголь, новіші номери й стильніша територія готелю. Відповідно і ціни дещо дорожчі, аніж у Єгипті.

Туреччина ідеальний варіант для відпочинку за системою "все включено". Ба більше, тут є різні формати all inclusive та ultra all inclusive – другий часто охоплює більше послуг та напоїв.

Готель "все включено" у Туреччині / Фото Booking

Болгарія

У Болгарії турист отримує номер, харчування, напої та доступ до частини готельної інфраструктури за фіксовану ціну. Але рівень "все включено" у Болгарії може суттєво відрізнятися залежно від готелю. У бюджетному варіанті набір послуг буде значно скромнішим, ніж у великому турецькому чи єгипетському курортному комплексі.

Перевага Болгарії для українських туристів – це зручніша логістика, адже можна добратися автобусом, та доступніші ціни.

Відпочинок у Болгарії / Фото Depositphotos

Чому не варто їхати на "все включено" на популярні курорти Європи?

Формат "все включено" підходить для тих курортів, де, окрім моря, розваг мало. Водночас їдучи у відпустку в Іспанію, Італію чи Хорватію, не варто залишатися лише на території готелю. У цих країнах є багато туристичних місць, красива архітектура, заклади з місцевою кухнею, яку обов'язково варто спробувати. Обираючи формат "все включено", туристи фактично "прив'язує" себе до готелю та його графіку.

У Європі краще обирати готелі лише зі сніданками або звичайні апартаменти чи вілли й досліджувати курорти.