У ці міста варто поїхати замість Риму та Парижу: неочікуваний список

Париж і Рим завжди будуть найпопулярнішими містами для туристів, проте якщо ви вже там були, то варто відкрити для себе інші маловідомі місця. Вони красиві, з багатою архітектурою та безліччю розваг.

Досвідчені мандрівники кажуть, що є ще дуже багато цікавих місць, які вартує побачити у житті, пише Travel + Leisure. Вони теж здатні дивувати та залишати приємні враження.

Які міста варто побачити замість популярних локацій?

Будапешт, Угорщина

Зараз столиця Угорщини переживає свій період розквіту. Це місто пропонує розслаблену та спокійну атмосферу, ніж інші європейські міста, які переповнені туристами.

Набережна Дунаю та монументальні будівлі, такі як угорський парламент, надають місту справжньої величі, а ціни залишаються набагато доступнішими, ніж у Парижі. Довгі прогулянки вздовж річки, зупинки в кафе та час у лазнях природно розбивають день,

– зазначила туристка Віола Сендер.

Тут також варто відвідати термальні купальні, в яких можна розслабитися і повноцінно відпочити.

Порту, Португалія

Це друге за величиною місто Португалії має приголомшливу атмосферу. Центр міста є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – тут безліч красивих архітектурних пам’яток, розташованих вздовж річки Дору.

Сопот, Польща

Місто називають "літньою столицею Польщі". Експертка з оздоровчого туризму Едіта Сатчелл навіть зазначила, що Сопот може зрівнятися навіть з деякими відомими пляжними місцями у Франції.

Сопот вважається курортним містом на Балтійському морі. Він схожий на щось середнє між Французькою Рив’єрою та старовинною Європою, з тією різницею, що тут немає натовпів,

– додала експертка.

Сопот особливий тим, що славиться найдовшим дерев’яним пірсом у Європі. Сюди щороку приїжджають відпочивати мандівники з України, Німеччини, Чехії, Словаччини та Скандинавії.

Пелопоннес, Греція

Сюди варто навідатися, щоб побачити Стародавню Олімпію – місце народження Олімпійських ігор. Також вартує уваги місто Містра, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ще тут є скельні фортеції Монемвасія.

Особливо тут вражають узбережжя з чистими водами, з прихованими бухтами, красивими пляжами та венеціанськими портовими містами.

Відень, Австрія

Столиця Австрії підійде для тих, хто хоче трохи відійти від туристичного хаосу заради спокою і тиші.

Відень має дуже багату історію та архітектуру, тож може навіть позмагатися з відомим Парижем чи Римом. І хоч це місто популярне у Європі, тут немає натовпів туристів.

А ще туристам обов’язково варто спробувати традиційну віденську кухню – від шніцеля до торта "Захера".

Куди ще можна поїхати?

Якщо хочеться більш пляжного відпочинку, то варто обирати Чорногорію, яка ще не переповнена туристами, пише The Mirror. Серед більшості популярних країн Середземномор'я, у Чорногорії доступніші ціни на проживання харчування.

Будва вважається одним з найкращих місць для відпочинку. Тут є довгі піщані пляжі та прозора бірюзова вода. Після дня засмагання на сонці та купання в морі, на вечір варто навідатися в старе місто, в якому оживає нічне життя.

Також у Чорногорії є красиве місто Тіват, який багатьом нагадує Монако. Туристи часто асоціюють Тіват з розкішшю, оскільки тут можна побачити дорогі яхти, розкішні бутики та вишукані ресторани.

