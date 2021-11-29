Куди поїхати, щоб відтермінувати зиму: 5 найтепліших країн Європи

Якщо думки про похолодання, сніг та морози викликають занепокоєння, варто запланувати маршрут, який допоможе відтермінувати зиму. На щастя, деякі країни Європи пропонують теплий клімат та прогріте сонцем море.

Портал Euronews зібрав міста, позначки термометра в яких вищі за нуль. Будь-який із запропонованих напрямків ідеально підійде для короткої зимової відпустки.

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5. Тирана, Албанія

Температура повітря 25 – 17 градусів / Фото Unsplash

Столиця Албанії славиться своєю архітектурою та вертикальним лісом від архітектора Стефано Боері. Тож причин відвідати цю країну – безліч.

В середньому температура у листопаді тут тримається на позначці 17°C, у грудні вона знижується до 15°C.

4. Рим, Італія

Температура повітря – 15 градусів / Фото Pexels

Рим – завжди хороша ідея для подорожі. Окрім великої кількості культурних пам'яток, італійський відпочинок пропонує відпочинок на чисельних узбережжях. Передмістя Риму пропонує безліч пляжів, при цьому температура води, навіть у грудні, становить 21°C. А середня максимальна температура повітря у грудні – 15°C.

3. Афіни, Греція

Температура повітря – 17 градусів / Фото Pexels

Афіни – ще один класичний туристичний напрямок із великою кількістю історичних пам'яток та прогрітої води.

Саме в Афінах зареєстровано найбільше сонячних днів серед усіх міст у нашому списку: у 2020 році їх було 268 (це майже 75%). А максимальна температура повітря у листопаді й грудні тримається на відмітці 17°C.

2. Лісабон, Португалія

Температура повітря – 17 градусів / Фото Pexels

Столиця Португалії Лісабон та навколишній регіон Кашкайш тримає середню температуру повітря 17°C аж до кінця року. Тож це ідеальне місце для тих, хто хоче зустріти свята під південноєвропейським сонцем.

1. Валлетта, Мальта

Температура повітря – 19 градусів / Фото Pexels

Мальта – найкращий напрямок для тих, хто хоче насолодитися плаванням у морі напередодні Нового року. Середня температура води становить 20 – 22°C.

На Мальті зафіксовано понад 230 сонячних днів на рік, а середня максимальна температура повітря у листопаді й грудні становить 19°C.