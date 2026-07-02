Бронюйте подорож вже: 4 сонячні напрямки, які варто відвідати у серпні

Серпень – один із найкращих місяців для літніх подорожей. У цей час на багатьох курортах панує сонячна погода, море добре прогрівається, відбуваються різні колоритні фестивалі тощо. Водночас це пік туристичного сезону, тому з бронюванням варто не зволікати.

Якщо ви ще не визначилися, куди поїхати наприкінці літа, саме час придивитися до цих чотирьох напрямків, про які розповів популярний туристичний путівник Lonely Planet.

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Куди запланувати відпустку у серпні?

Кіклади, Греція

Кіклади – це грецький архіпелаг в Егейському морі, який складається з 56 мальовничих островів. Поки популярні грецькі острови страждатимуть від напливу туристів, на Кікладах атмосфера буде спокійнішою. Експерти радять відвідати крихітний острів Схінуса з колоритними традиційними тавернами і піщаними пляжами та скелястий острів Іраклія з незайманою природою.

Зверніть увагу! У 2025 році місто Ермуполіс, яке є адміністративним центром архіпелагу Кіклади, визнали найпривітнішим у Європі. Тут місцеві мешканці завжди раді туристам і влаштовують їм теплі прийоми.

Кіклади, Греція / Фото Depositphotos

Буенос-Айрес, Аргентина

У Буенос-Айресі у серпні відбувається щорічний фестиваль танго. У цей період місто буквально перетворюється на величезний танцювальний майданчик. Танго танцюють усюди і навіть просто посеред вулиці. Це ідеальний час, щоб відчути атмосферу міста й повністю у неї зануритися.

Північно-Східна Шрі-Ланка

На північному сході Шрі-Ланки у серпні ідеальні умови для відпустки – сонячна погода, спокійний океан та низькі ціни. Для тих, хто мріяв про екзотику, це чудовий варіант. Однак важливо не забронювати готель на південно-західному узбережжі, адже там у цей період триває несезон з сильними дощами.

До речі, раніше ми детальніше розповідали про клімат Шрі-Ланки упродовж всього року. Насправді спланувати відпустку у цю країну посеред Індійського океану можна у будь-який місяць, важливо лиш знати, куди їхати.

Тропічні пляжі Шрі-Ланки / Фото Depositphotos

Есватіні

Ця крихітка-країна в Африці, яка є останньою абсолютною монархією на континенті, у серпні стає дуже цікавою. В Есватіні нема виходу до моря, тому туристи здебільшого ніколи навіть не чули про цю державу. Однак наприкінці літа – на початку осені тут відбувається масштабний традиційний фестиваль Умхланга. Десятки тисяч незаміжніх дівчат йдуть вулицями з очеретом, щоб висловити шану монархам. Це унікальне дійство точно вартує уваги.