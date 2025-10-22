Рік без зими: де знайти тепло у кожен місяць року

У кожен місяць року на мапі світу можна знайти місце, де панує літо. Поки в одних країнах падає сніг, в інших – сяє сонце. Експерти з подорожей склали календар тепла – добірку напрямків, де у будь-яку пору року можна насолодитися відпочинком під сонцем.

Видання Mirror поділилося 12 напрямками для подорожі залежно від того, на який місяць планується відпустка. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди поїхати за сонцем і теплом?

Січень – Тенеріфе. На цьому іспанському острові цілий рік панує м'який і теплий клімат. У січні сюди можна втекти від європейських морозів, адже температура повітря на Тенеріфе вдень не опускається нижче +20 градусів. Водночас після Нового року ціни на проживання у готелях і авіаквитки зменшуються, а натовпи туристів зникають.

Лютий – Марракеш. Відпочинок у Марокко в лютому стане справжнім порятунком від зимової меланхолії. У Марракеші тепло, весело і недорого. Тут можна провести свою ідеальну "літню" відпустку посеред зими.

Березень – Лас-Вегас. Експерти радять саме це гламурне місто, щоб зустріти весну. Але можна обрати й більш бюджетні варіанти у Європі – Мальту або Мадейру.

Квітень – Рим. Влітку в столиці Італії дуже спекотно і гамірно. Туристів стільки, що роздивитися всі архітектурні пам'ятки і визначні місця – завдання з зірочкою. Краще їхати у Рим у квітні, коли погода вже комфортна для прогулянок, а туристів ще не так багато.

У квітні в Римі достатньо тепло для джелато та посиденьок на площах, і достатньо прохолодно, щоб можна було ходити по них цілий день. Рим має найкращий вигляд, коли місцевих жителів більше, ніж туристів,

– наголосили туристичні експерти.

До речі, як пише Express, деякі туристи вважають Рим переоціненим містом. Тревел-блогер з Великої Британії Гаррі Джаггард заявив, що в цьому місті нема особливої атмосфери і загалом воно не відображає італійську культуру. На кожному кроці у Римі вас чекають натовпи туристів.

Травень – Анталія. Наприкінці весни у Туреччині можна відпочити в розкішному готелі зі системою "все включено" за ціною, яка точно буде дешевшою, аніж влітку. До того ж повітря буде не таким спекотним, як у розпал сезону.

Червень – Родос. У червні на Родосі вже спекотно, але не нестерпно. Вода у морі – кришталево чиста, а пляжі ще не переповнені, бо пік сезону припадає на середину літа.

Липень – Алгарве. Історична провінція на півдні Португалії чудово пійде для сімейного відпочинку. Крім того, у цей період ціни тут дешевші, ніж в Іспанії.

Серпень – Хорватія. Навіть велика кількість туристів не здатна зіпсувати шарм курортних міст Хорватії. Тут є чудові клуби на березі моря, можливості для подорожей між островами та бірюзова вода у морі.

Зверніть увагу! Якщо ви поїдете у відпустку в Хорватію, то раніше ми розповідали про сувеніри та продукти, які варто привезти з цієї країни собі або на подарунок. Серед них є секретна приправа кожної хорватської господині, найсмачніший сир у країні, який виробляють на острові Паг, сушені білі гриби тощо.

Вересень – Севілья. У цьому іспанському місті у вересні все ще спекотно, але пляжі вже не такі переповнені як влітку. У Севільї можна продовжити собі літо і провести кілька чудових днів на березі моря.

Жовтень – Кіпр. Поїздка на Кіпр на осінні канікули змусить вас забути, що вдома вже от-от настане зима. Тут погода досі тепла і комфортна для прогулянок.

Листопад – Єгипет. У листопаді в Єгипті нарешті спадає пекельна спека. Вода у морі досі тепла, але сонце вже не таке палюче, тож можна не лише засмагати на пляжі, а й вирушити на екскурсії.

Грудень – Дубай. Якщо різдвяні ярмарки у Європі вас не цікавлять, бо ви справжні фанат літа, тоді ідеальним завершенням року стане відпустка у Дубаї.