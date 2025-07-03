Європа для тусовщиків

24 Канал з посиланням на Mail Online розповідає, куди поїхати на море у Європі, щоб ввечері точно не сумувати.

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Ібіца – більше не головне місце для вечірок у Європі. Звання найдрайвовішого курорту, який ідеально підходить для молоді, що хоче розваг, перейшло до Айя-Напи – туристичного міста на південному узбережжі Кіпру. Саме сюди їде молодь, яка не збирається витрачати ночі на сон.

Більшість клубів розташовані на головній вулиці міста, то ж кожен знайде музику і атмосферу на свій смак.



Напрямки у Європі, які поєднують море і гучні вечірки / Фото Sebastian Coman Photography, Pexels

Наступною у списку є Майорка. Цей острів в Іспанії популярний серед сімей, які хочуть відпочити на морі, однак тут також є Магалуф – одне з найвідоміших міст Європи для вечірок. Курорт намагався змінити свою репутацію, щоб також орієнтуватися і на сімейний відпочинок, однак більшість туристів і досі асоціюють його з шаленими вечірками.

Водночас Ібіца останніми роками стає спокійнішою. Понад третина туристів з Великої Британії, які відвідували цей славнозвісний острів, зауважили, що уникали барів та клубів. Однією з причин є завищена вартість алкоголю та вхідних квитків у нічні клуби. Через те туристи починають відкривати для себе іншу Ібіцу – мальовничу та архітектурну.