Комфортна температура повітря, тепла вода і довгий світловий день роблять серпень найкращим часом для відпустки в багатьох країнах. 24 Канал розповідає про 3 напрямки, де в останній місяць літа можна розраховувати на майже бездоганну пляжну погоду.

Куди поїхати на море у серпні?

1. Греція

Греція – це одна з найпопулярніших країн Європи для літнього відпочинку. Смачна кухня, велика кількість островів з різноманітною природою, багата історія та культура змушують туристів з року в рік повертатися у Греції і досліджувати її нові куточки.

У серпні на більшості островів і на материкових курортах панує стабільна сонячна погода. Температура повітря вдень зазвичай становить +30…+34 градусів. На островах Егейського моря спека переноситься легше завдяки сезонному вітру мельтемі. Вода прогрівається до +25…+27 градусів, залишаючись комфортною для тривалого купання і снорклінгу.

Одними з найкращих грецьких напрямків серпня є:

Крит,

Родос,

Кос,

Наксос,

Парос.

Зверніть увагу! Грецький острів Санторіні визнали найкращим островом Європи у 2026 році. Тут є мальовнича природа, красиві заходи сонця та унікальна архітектура. Однак на Санторіні є й мінуси – великі ціни та натовпи туристів.

Острів Крит у Греції / Фото Depositphotos

2. Португалія

Для туристів, які не люблять виснажливу спеку, Португалія стане чудовим варіантом. На південному узбережжі регіону Алгарве денна температура зазвичай тримається на рівні +28…+31 градуса, а океан прогрівається до +21…+23 градусів. Вода у ньому прохолодніша, ніж у Середземному морі, зате така температура чудово освіжає навіть у найтепліші дні.

Завдяки океанському бризу спека переноситься набагато комфортніше. Крім пляжного відпочинку, можна поєднати поїздку з прогулянками старовинними містечками, морськими екскурсіями або серфінгом.

Пляж у Португалії / Фото Depositphotos

3. Туреччина (узбережжя Егейського моря)

На багатьох курортах Туреччини у серпні може бути дійсно дуже спекотно – в Анталії стовпчики термометрів часто перевищують позначку +35 градусів. Саме тому для комфортного відпочинку ідеально підійде егейське узбережжя.

У Бодрумі й Мармарисі, які славляться мальовничою природою, завдяки морському вітру спека переноситься набагато легше. Крім пляжів, цей регіон приваблює дивовижними бухтами, видами на горе, яхтовими прогулянками та великою кількістю історичних пам'яток.

Вечірній Бодрум / Фото Depositphotos

Якщо головна мета літньої відпустки – тепле море, сонячна погода та мінімальний ризик погодних сюрпризів, серпень відкриває чимало вдалих можливостей. Щоб отримати максимум задоволення від поїздки, варто лише врахувати особливості кожного напрямку та подбати про бронювання заздалегідь, адже саме серпень залишається одним із найактивніших місяців туристичного сезону