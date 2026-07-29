Комфортная температура воздуха, теплая вода и длинный световой день делают август лучшим временем для отпуска во многих странах. 24 Канал рассказывает о трех направлениях, где в последний месяц лета можно рассчитывать на практически идеальную пляжную погоду.

Куда поехать на море в августе?

1. Греция

Греция – одна из самых популярных стран Европы для летнего отдыха. Вкусная кухня, большое количество островов с разнообразной природой, богатая история и культура заставляют туристов из года в год возвращаться в Грецию и открывать для себя ее новые уголки.

В августе на большинстве островов и на материковых курортах царит стабильная солнечная погода. Температура воздуха днем обычно составляет +30…+34 градусов. На островах Эгейского моря жару переносить легче благодаря сезонному ветру мельтеми. Вода прогревается до +25…+27 градусов, оставаясь комфортной для длительного купания и сноркелинга.

Одними из лучших греческих направлений в августе являются:

Крит,

Родос,

Кос,

Наксос,

Парос.

Обратите внимание! Греческий остров Санторини был признан лучшим островом Европы в 2026 году. Здесь живописная природа, красивые закаты и уникальная архитектура. Однако у Санторини есть и минусы – большие цены и толпы туристов.

Остров Крит в Греции / Фото Depositphotos

2. Португалия

Для туристов, которые не любят изнурительную жару, Португалия станет отличным вариантом. На южном побережье региона Алгарве дневная температура обычно держится на уровне +28…+31 градуса, а океан прогревается до +21…+23 градусов. Вода в нем прохладнее, чем в Средиземном море, зато такая температура прекрасно освежает даже в самые теплые дни.

Благодаря океанскому бризу жару переносить гораздо комфортнее. Помимо пляжного отдыха, поездку можно совместить с прогулками по старинным городкам, морскими экскурсиями или серфингом.

Пляж в Португалии / Фото Depositphotos

3. Турция (побережье Эгейского моря)

На многих курортах Турции в августе может быть действительно очень жарко – в Анталии столбики термометров часто превышают отметку +35 градусов. Именно поэтому для комфортного отдыха идеально подойдет эгейское побережье.

В Бодруме и Мармарисе, которые славятся живописной природой, благодаря морскому ветру жара переносится гораздо легче. Помимо пляжей, этот регион привлекает удивительными бухтами, видами на горы, прогулками на яхтах и большим количеством исторических достопримечательностей.

Вечерний Бодрум / Фото Depositphotos

Если главная цель летнего отпуска – теплое море, солнечная погода и минимальный риск погодных сюрпризов, август открывает немало удачных возможностей. Чтобы получить максимум удовольствия от поездки, стоит лишь учесть особенности каждого направления и позаботиться о бронировании заранее, ведь именно август остается одним из самых активных месяцев туристического сезона