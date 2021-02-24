Куди поїхати у Київській області на вихідних: 5 варіантів

Попереду вихідні й вам точно захочеться відпочити від галасливого мегаполіса. Ви будете здивовані, як багато мальовничих місць розкинулося поблизу Києва.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку цікавих місцин, які розташовані неподалік столиці.

Читайте також Куди поїхати в лютому в Україні: 5 цікавих ідей для автомобільної мандрівки

Резиденція Межигір'я

Якщо ви ще досі тут не були, то час надолужувати, адже колишня резиденція Віктора Януковича має багато таємниць. Окрім великого маєтку, на території розташовано безліч цікавинок: виставка ретромобілів, місцевий музей, мінізоопарк та кінологічний центр. Туристам пропонують різні активності – від катання на велосипедах або сігвеях до пішої прогулянки або катанні верхи на конях.



Межигір'я / glavcom.ua

Парк архітектури та побуту "Пирогово"

Це величезна територія в 150 гектарів, заставлена ​​старими українськими будинками. Сім років стародавні хатинки звозили сюди з усієї країни. Тут ви знайдете найстаріший будинок в Україні, побудований ще в XVI столітті. Особливість парку в тому, що всі експонати розставлені на території по регіонах України відповідно до карти.



Парк архітектури та побуту "Пирогово" / myukraine.org.ua

Печера Геонавт

Найбільша, і мабуть, єдина, печера в Київській області розташована біля села Ходосівка. Її протяжність становить близько 60 метрів. Цікаво, що вона має природне походження. Численні ходи утворилися в результаті впливу води на лесі. Особливо цікавим здасться вирізаний на поверхні фасад монастиря, біля якого виконані дві колони.



Печера Геонавт / general-kosmosa.livejournal.com

Зоопарк "XII місяців"

На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців: білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, пума, гієни, камчатські ведмеді та інші. Але найчастіше серед туристів причина поїздки – погодувати жирафа.



Білі тигри у зоопарку "XII місяців" / kyivmaps.com

Замок-музей Радомисль

Це найсучасніший замок на теренах України. Споруджували його 5 років, а відкрився він у 2011 році. Він збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в його основі – будівля мельниці 1902-го року. У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу, і загадавши бажання вдарити у дзвін.



Замок-музей Радомисль / wikipedia.org

Цікаво Як обрати автомобіль для подорожей 2021: вигідні пропозиції для водіїв

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!